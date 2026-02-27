Μητσοτάκης: «Ψέμα ότι έχουμε από το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη» - Η ατάκα για τις υποκλοπές

Στη σκιά της καταδικαστικής απόφασης της Δικαιοσύνης για την υπόθεση των υποκλοπών, συζητήθηκε, στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού» η επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ενεργειακή ακρίβεια.

Στη σέντρα έβγαλε τον Νίκο Ανδρουλάκη ο πρωθυπουργός, καταγγέλλοντας πως διαστρεβλώνει τα πραγματικά γεγονότα για την οικονομία και την ενέργεια πάνω στον «αντιπολιτευτικό του οίστρου».

Απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την ενεργειακή ακρίβεια, στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού», ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, ενώ αναφέρθηκε και στις ερευνητικές γεωτρήσεις που θα εκκινήσουν από το ‘27.

«Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, δώσαμε σάρκα και οστά στον Κάθετο Διάδρομο. Σήμερα η Ελλάδα συνδέει την ενεργειακή με την εξωτερική της πολιτική. Όσο πιστεύουμε στις ΑΠΕ, τόσο πιστεύουμε ότι η χώρα πρέπει να ερευνήσει τα κοιτάσματα φυσικού αερίου που μπορεί να διαθέτει», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός και τόνισε πως «για πρώτη φορά εδώ και 40 χρόνια θα υπάρχει ερευνητική γεώτρηση σε ελληνικά θαλάσσια τεμάχια που θα ξεκινήσουν από το 2027 και αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η Ελλάδα θωρακίζεται και υπερασπίζεται στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

Η ατάκα Μητσοτάκη για τις υποκλοπές

Ο πρωθυπουργός σήκωσε το γάντι που του έριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές, καλώντας τον να καταθέσει αίτημα για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση, την οποία η κυβέρνηση θα αποδεχθεί ώστε «να αναμετρηθούμε εκεί που πρέπει».

«Είχατε προαναγγείλει πριν από ένα μήνα πως θα καταθέσετε αίτημα προ ημερησίας για το Κράτος Δικαίου. Η πρότασή σας γίνεται αποδεκτή, καταθέστε πρόταση και θα την κάνουμε δεκτή. Και θα αναμετρηθούμε ακόμη μια φορά εκεί που πρέπει, στο ελληνικό κοινοβούλιο», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Μην κουνάτε το δάχτυλο για την ακρίβεια, δεν πανηγυρίζουμε

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε πως το υπουργικό συμβούλιο θα συνεδριάσει στα τέλη Μαρτίου για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, τονίζοντας πως θα τηρηθεί στο ακέραιο η κυβερνητική δέσμευση για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ το 2027.

Ο πρωθυπουργός επέμεινε πως για την κυβέρνηση, το κόστος ζωής είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα, αντιλαμβανόμενη πως πολλά νοικοκυριά τα βγάζουν πέρα δύσκολα. «Μην κουνάτε το δάχτυλο για την ακρίβεια, δεν πανηγυρίζουμε. Η συνετή δημοσιονομική πολιτική που υιοθετούμε, μας επιτρέπει να στηρίζουμε τα νοικοκυριά. Ο μόνος τρόπος είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω των αυξήσεων των μισθών και μέσω μειώσεων φόρων», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Ψέμα ότι η Ελλάδα έχει το πιο ακριβό ρεύμα, 21% φθηνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τα τιμολόγια»

Απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για την ενεργειακή ακρίβεια, ο πρωθυπουργός σχολίασε δηκτικά το γεγονός ότι, όπως είπε, «αφιέρωσε μόλις 6 λεπτά για να αναλύσει την ερώτησή του», επιλογή, κατά τον πρωθυπουργό, ενδεικτική των προτεραιοτήτων του.

«Η Ελλάδα καλύπτει όλες τις ανάγκες της και παράλληλα εξάγει ρεύμα και προς πολλές χώρες. Και τα τιμολόγια των ελληνικών νοικοκυριών ήταν, το α’ εξάμηνο του 2025, 21% φθηνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», τόνισε αρχικώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης και «κάρφωσε» τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Αντιλαμβάνομαι την υπερβολή ως στοιχείο του αντιπολιτευτικού σας οίστρου. Δεν δέχομαι, όμως, να διαστρεβλώνετε τα γεγονότα ή να αγνοείτε τον τρόπο λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς στην ενέργεια», τόνισε, κάνοντας λόγο για «ιστορικές αλλαγές» στον τομέα της ενέργειας.

Την ίδια στιγμή ξεκαθάρισε πως «ο ΑΔΜΗΕ δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί», καθώς η Πολιτεία θα διατηρεί πάντα την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.

Η «μπηχτή» για τους…. εργατοπατέρες και το ΚΚΕ

«Δεν είμαστε στη μονοκρατορία των πράσινων εργατοπατέρων που κατέβαζαν όποτε ήθελαν τους διακόπτες και κρατούσαν όμηρο την κοινωνία!», σχολίασε με νόημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ.

Την ώρα μάλιστα που ο πρωθυπουργός αναφέρονταν στη σημερινή οικονομική ευρωστία της ΔΕΗ, ακούστηκαν διάφορα σχόλια από τα «πράσινα» έδρανα που δεν έμειναν αναπάντητα.

«Η ΔΕΗ επενδύει σήμερα σε νέες τεχνολογίες και σε δίκτυα λιανικής. Με το αίμα του ελληνικού λαού γίνονται αυτά; Αυτό είπατε; Δεν μετακομίζετε προς το ΚΚΕ, ούτως ή άλλως έχετε ταυτιστεί πλέον με την Αριστερά», σχολίασε, απευθυνόμενος προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο πρωθυπουργός «κάρφωσε» και την εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, Μιλένα Αποστολάκη, σχολιάζοντας: «αφήστε κυρία Αποστολάκη το οργισμένο ύφος για τις εξεταστικές…»

Η αναφορά στην Αντιγόνη Πανέλλη

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την πρόωρη απώλεια της κοινοβουλευτικής συντάκτριας Αντιγόνης Πανέλλη, τονίζοντας πως διακρίθηκε για το ήθος και την αξιοπρέπειά της και έδωσε μάθημα πείσματος και αγώνα.

Σημειώνεται πως νωρίτερα ο πρωθυπουργός συλλυπήθηκε τους συναδέλφους κοινοβουλευτικούς συντάκτες της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη καθώς επισκέφθηκε την αίθουσα τους και εναπόθεσε ένα λευκό τριαντάφυλλο στο γραφείο της δημοσιογράφου του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ανδρουλάκης: «Εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη, όσο την εμπιστευόσασταν και εσείς με πρωθυπουργό τον Τσίπρα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την πρωτολογία του, έκανε λόγο για μια απόφαση που δικαιώνει όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και όλους όσοι «τόλμησαν να σταθούν απέναντι στις αντιδημοκρατικές πρακτικές», κάνοντας λόγο για «ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε στο Μαξίμου υπό την πρωθυπουργία σας».

«Θα λογοδοτήσετε και θα είναι μέρα μεσημέρι για τα παράνομα παιχνίδια εξουσίας. Ο αγώνας θα είναι μέχρι τέλους. Δεν είναι προσωπικό ζήτημα αλλά θέμα αξιών και όρκου, να υπηρετώ την πατρίδα χωρίς να λογαριάζω τις επιθέσεις που οργανώσατε!», υποστήριξε, ενώ απάντησε και στις αιτιάσεις περί α λα καρτ σεβασμού στη Δικαιοσύνη.

«Μας επιτίθεστε με θράσος, λέγοντάς μας πως δεν σεβόμαστε στη Δικαιοσύνη. Εσείς δεν τη σέβεστε, σας καλώ να εφαρμόσετε την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας, είστε ο μόνος πρωθυπουργός στην Ευρώπη που δεν το κάνει!», κατήγγειλε, ενώ κλιμάκωσε την επίθεση στον πρωθυπουργό μέσω του… Αλέξη Τσίπρα. «Εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη, όσο την εμπιστευόσασταν και εσείς με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα», υπήρξε το «καρφί» του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος επέμεινε στην ανάγκη συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση με φόντο την ενεργειακή ακρίβεια, υποστηρίζοντας πως όλες οι επιλογές της οδηγούν στην ενίσχυση των καρτέλ.

«Αντί να ενισχύσετε την ανθεκτικότητα της χώρας, εκχωρείτε κρίσιμες υποδομές. Μας μιλάτε συνεχώς για τον Κάθετο Διάδρομο, που ελπίζουμε να τον αξιοποιήσετε, αλλά αποφεύγετε να ενημερώσετε για το ακριβές χρονοδιάγραμμα πόντισης του καλωδίου», υποστήριξε, ενώ ζήτησε «καθαρές απαντήσεις» για να τα εθνικά ζητήματα.