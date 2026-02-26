«Ώρα του Πρωθυπουργού»: Μπρα ντε φερ Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη για την ενεργειακή ακρίβεια

Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης θα αντιπαρατεθούν το πρωί της Παρασκευής (27/2) στην Ολομέλεια για την ενεργειακή ακρίβεια, στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανακατέθεσε την επίκαιρη ερώτησή του προς τον πρωθυπουργό την Τρίτη, ρωτώντας, μεταξύ άλλων, εάν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας καθώς και εάν σκοπεύει να λάβει μέτρα για την υποστήριξη των καταναλωτών στην επιλογή των οικονομικότερων τιμολογίων που διαθέτει η αγορά.

«Γιατί η κυβέρνησή σας συνεχίζει να αποκλείει αγρότες, συνεταιρισμούς και ενεργειακές κοινότητες από τον ηλεκτρικό χώρο; Ποιο είναι το σχέδιό σας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων;», ρωτά, ανάμεσα στα άλλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η «Ώρα του Πρωθυπουργού» έχει προγραμματιστεί για τις 09:30 το πρωί.