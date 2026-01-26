Ανδρουλάκης: Τροφοδοτείτε την ακρίβεια και θέτετε σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρα

Επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό για το θέμα της ενεργειακής ακρίβειας κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλοντας πως η «ενεργειακή κρίση» που βιώνει η ελληνική κοινωνία δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αναπόφευκτη, αλλά το αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών της κυβέρνησής της ΝΔ.

Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη, η ενεργειακή ακρίβεια «πνίγει τον παραγωγικό ιστό της χώρας, αποδυναμώνοντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιομηχανία και αγροτική παραγωγή και υπονομεύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας», ενώ όπως καταγγέλλει, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστους στη χονδρεμπορική αγορά, τα ελληνικά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να πληρώνουν από τα ακριβότερα τιμολόγια ρεύματος στην Ευρώπη.

«Η πολιτική σας, όμως, δεν επιβαρύνει μόνο το κόστος ζωής. Υπονομεύει ευθέως και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων», αναφέρει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ρωτά τον πρωθυπουργό ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και εάν προτίθεται να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την υποστήριξη των καταναλωτών στην επιλογή των οικονομικότερων τιμολογίων που διαθέτει σήμερα η αγορά

«Ποιο είναι το σχέδιό σας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών κινδύνων; Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι κρίσιμες ενεργειακές διασυνδέσεις, όπως αυτή με την Κύπρο, βρίσκονται σήμερα στον αέρα; Προτίθεστε να αναστείλετε την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ ή θα συνεχίσετε την εκχώρηση στρατηγικών υποδομών, με σοβαρές επιπτώσεις στην εθνική και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια;», ρωτά, ανάμεσα στα άλλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης.