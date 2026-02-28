LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών - Χιλιάδες κόσμου στο Σύνταγμα
Χιλιάδες κόσμου στο Σύνταγμα για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών. Παρούσα η Μαρία Καρυστιανού αλλά χωρίς ομιλία στο μεγάλο συλλαλητήριο.
Τρία χρόνια μετά από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών των Τεμπών και λίγο πριν από τη μεγάλη δίκη, που ξεκινά στις 23 Μαρτίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας, όλη η χώρα τιμά τους 57 νεκρούς της τραγωδίας με κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις.
Η κεντρική συγκέντρωση πραγματοποιείται στο Σύνταγμα ενώ συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, το Ηράκλειο και σε άλλες μεγάλες πόλεις.
