LIVE ΕΙΚΟΝΑ: Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών - Χιλιάδες κόσμου στο Σύνταγμα

Τρία χρόνια μετά από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών των Τεμπών και λίγο πριν από τη μεγάλη δίκη, που ξεκινά στις 23 Μαρτίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας, όλη η χώρα τιμά τους 57 νεκρούς της τραγωδίας με κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις.

Η κεντρική συγκέντρωση πραγματοποιείται στο Σύνταγμα ενώ συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, το Ηράκλειο και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Ο FLASH καλύπτει λεπτό προς λεπτό τη μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα με τους: Γιάννη Κέμμο, Μιχάλη Λεγάκη, Ευγενία Γιαννακέλου, Κώστα Παπαδόπουλο

