Νέα απώλεια για την οικογένεια Σαμαρά λίγους μήνες μετά τον θάνατο της Λένας

Μία ακόμη απώλεια βιώνει η οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, περίπου έξι μήνες μετά τον θάνατο της κόρης του, Λένας.

Η σύζυγός του, Γεωργία Σαμαρά, έχασε τη θεία της, Ιωάννα Παπαντωνίου, βυθίζοντας εκ νέου στο πένθος την οικογένεια.

Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά

Με μία ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γιος του πρώην πρωθυπουργού αποχαιρέτησε τη θεία του, συγκινώντας τους διαδικτυακούς του φίλους.

Στο μήνυμά του έγραψε:

«Θεία Νανά μου καλό σου ταξίδι… Σε ευχαριστούμε για όλα. Είσαι και ήσουν έμπνευση και πρότυπο για όλους όσους είχαν την τύχη να σε γνωρίσουν. Γέμιζες πάντα τον χώρο με την αρχοντιά, με το χαμόγελο και με την απέραντη καλοσύνη που κουβαλούσες μέσα στην καρδιά σου. Πέτυχες πολλά στην σπουδαία σταδιοδρομία σου, μα εγώ θα σε θυμάμαι πάντα ως την γλυκιά μου θεία που μου έδωσε τόση αγάπη και που αγαπούσα και εγώ τόσο πολύ. Θα είσαι πάντα στην καρδιά μας. Δεν θα φύγεις ποτέ. Αντίο θεία Νανά».

Η οικογένεια Σαμαρά καλείται να διαχειριστεί ακόμη μία δύσκολη απώλεια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.