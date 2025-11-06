Πάνος Ρούτσι: «Δεν θα υποστήριζα κίνημα που θα προέδρευε η Καρυστιανού - Θα ήταν καταστροφικό»

Κατηγορηματικός σχετικά με την υποστήριξή του στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού, φάνηκε ο Πάνος Ρούτσι τονίζοντας πως κάτι τέτοιο «θα ήταν καταστροφικό» για τον αγώνα που έχουν κάνει οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, ο πατέρας του άτυχου Ντένις που άφησε την τελευταία του πνοή τη μοιραία νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, υποστήριξε ότι «από την αρχή λέμε, ούτε κόμμα, ούτε χρώματα. Δεν πιστεύω ότι η Μαρία μπορεί να πάει σε κάποιο κόμμα ή κύμα. Οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει κάποιο κόμμα ή κύμα θα είναι καταστροφικό για εμάς» ανέφερε αρχικά.

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε ότι «δεν αμφισβητώ αυτά που είπε ο κ. Καραχάλιος αλλά μεταξύ μας με τη Μαρία, δεν μας έχει πει κάτι. Δεν νομίζω να υποστήριζα ένα κίνημα που θα προέδρευε η Μαρία Καρυστιανού, θα ήταν πολύ καταστροφικό γιατί ο κόσμος μας γνωρίζει για αυτό που είμαστε. Αν γίνει κάτι τέτοιο νομίζω ότι ο κόσμος θα αναρωτηθεί για τον αγώνα που κάναμε 2,5 χρόνια. Δεν θα την υποστήριζα», σημείωσε.

«Θα έβλεπα κόμμα Καρυστιανού μετά τη δίκη»

Συνεχίζοντας, ο Πάνος Ρούτσι υποστήριξε πως «θα έβλεπα ένα κόμμα από την Μαρία Καρυστιανού μετά την ολοκλήρωση της δίκης για τα Τέμπη γιατί ο αγώνας μας θα ήταν εντελώς καθαρός μέχρι τότε».

Τι ανέφερε για την υγεία του

Μιλώντας για την κατάσταση της υγείας του μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας ανέφερε: «Καλά είμαι, αν και έχω πρόβλημα με την καρδιά μου, με βλέπει γιατρός. Λιποθύμησα λόγω της πίεσής μου, με πήγαν ξανά στο νοσοκομείο. Είναι από το άγχος και το στρες, νοσηλεύτηκα 3-4 ημέρες. Με επισκέφθηκαν κάποιοι δικοί μου άνθρωποι, ήρθε και ο Νίκος Καρβέλας. Είναι από τους ανθρώπους που εκτιμώ πάρα πολύ. Ήρθε εντελώς αυθόρμητα, αργά, και δεν ήθελε καθόλου δημοσιότητα».