Ο Πάνος Ρούτσι καλεσμένος στην εκπομπή γνωστής υπνοθεραπεύτριας - «Ήταν στο πεπρωμένο του»

Ο Πάνος Ρούτσι βρέθηκε πρόσφατα καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή της γνωστής ψυχολόγου και κλινικής υπνοθεραπεύτριας Άντζι Λουπέσκου. Σε απόσπασμα της εκπομπής, το οποίο η κα Λουπέσκου δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γίνεται αναφορά στον γιο του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών.

Η υπνοθεραπεύτρια υποστηρίζει πως ο θάνατός του «ήταν στο πεπρωμένο του», αναφέροντας μάλιστα ότι, σύμφωνα με τη δική της διαίσθηση, μετά τα 16 του χρόνια ήταν «γραπτό» να φύγει μέσα σε λίγα χρόνια, εξαιτίας της αγάπης του για την ταχύτητα - προβλέποντας, όπως είπε, ότι θα έχανε τη ζωή του σε τροχαίο.



Η ίδια αποδίδει τα λεγόμενά της σε «διαισθητικές» ικανότητες, ενώ στο τέλος του αποσπάσματος - το οποίο αναφέρει ότι αποτελεί προδημοσίευση της εκπομπής που θα αναρτηθεί σύντομα στο YouTube - απευθύνεται στον Πάνος Ρούτσι λέγοντας: «Ο σκοπός της εκπομπής μας δεν είναι να έρθετε να πείτε τον πόνο σας ή να βρείτε το δίκιο σας. Ο σκοπός είναι να δω πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω εσάς».

«Στο παιδί αυτό του άρεσε η ταχύτητα»

Ειδικότερα, η γνωστή ψυχολόγος, έχοντας απέναντί της τον πατέρα του 22χρονου Ντένις, που έφυγε από τη ζωή στο σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, λέει: «Το παιδί αυτό είχε τρεις κινδύνους στη ζωή του. Ήταν πανέξυπνο παιδί, καλλιτεχνικό. Ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν αγαπητό σε όλους, συμβούλευε τα άλλα παιδιά, έδινε ακόμα και το ψωμί που έτρωγε στα άλλα παιδιά, αλλά είχε τρεις κινδύνους. Δηλαδή σε ηλικία 2,5 χρονών το παιδί αυτό κινδύνεψε. Σε ηλικία 4 με 6 χρονών ήταν μία ηλικία που το παιδί αυτό κρύωνε συνεχώς, είχε διάφορα προβλήματα με το αναπνευστικό του με ιώσεις κλπ. Στα 12 με 13 και μετά έχουμε τη χρονολογία αυτή πριν φτάσει στο θάνατο το παιδί αυτό πέρασε διάφορες φάσεις που η ζωή του είχε επικινδυνότητα και στο παιδί αυτό του άρεσε η ταχύτητα». Σε αυτό το σημείο, ο Πάνος Ρούτσι, που πριν από λίγο διάστημα είχε συγκινήσει το πανελλήνιο με την απεργία πείνας που είχε κάνει μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, δείχνει να συμφωνεί με τα λεγόμενα της κας Λουπέσκου και να απαντάει «πολύ»

Στη συνέχεια η κα Λουπέσκου πρόσθεσε: «και εάν δεν έφευγε από το ατύχημα αυτό, θα έφευγε πάλι από τροχαίο. Ήταν πεπρωμένο στο παιδί αυτό. Στα 16 του στο παιδί αυτό φαίνεται πλέον ότι η γραμμή του πεπρωμένου του θα φτάσει σύντομα στο τέλος του μετά από 3-4 χρόνια. Δηλαδή είναι όλα τα πράγματα στη ζωή μας, σας βάζω τώρα σε κομμάτια τώρα διαισθητικά που εσείς είστε ένας πονεμένος πατέρας που χάσατε το παιδί σας, αλλά εγώ επειδή σας βλέπω απέναντι μου, πρέπει να σας μιλήσω και να σας βοηθήσω. Ο σκοπός της εκπομπής μας να έρθετε να πείτε τον πόνο σας και να βρείτε το δίκιο σας. Ο σκοπός είναι πώς εγώ βοηθάω εσάς».