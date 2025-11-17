Καρυστιανού: Πρέπει να γκρεμιστούν όλα και να ξαναχτιστούν - Όλων των Ελλήνων ο αγώνας για τα Τέμπη

Μια «βόμβα φυτεμένη» στη μακροχρόνια εγκληματική αμέλεια και στη συνειδητή μη υλοποίηση του βασικού συστήματος ασφαλείας της «σύμβασης 717», ήταν η τραγωδία στα Τέμπη, τόνισε η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας στο ParosVoice.com. Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων ταξίδεψε στο νησί για να συμμετάσχει σε εκδήλωση ενημέρωσης και αγώνα για τη δικαίωση των 57 νεκρών του δυστυχήματος.

Έκανε λόγο για «προδιαγεγραμμένο έγκλημα» και για «μηχανισμό συγκάλυψης» που ακολούθησε, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τον όρο «ατύχημα».

Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι: «Ο αγώνας μου είναι πολιτικός», εξηγώντας ότι η κριτική είναι «υποχρέωση» του πολίτη. Παράλληλα, ζήτησε μια συλλογική συγνώμη στα νέα παιδιά της χώρας για την επικίνδυνη και διεφθαρμένη κοινωνία και υπογράμμισε ότι «πρέπει να αλλάξουν όλα… να γκρεμιστούν και να ξαναχτιστούν». Πρόσθεσε ότι η αρχή για αυτό είναι η Δικαιοσύνη και ότι ο αγώνας για τα Τέμπη πλέον δεν ανήκει μόνο στους πενθούντες.

«Είναι αγώνας όλων των Ελλήνων προκειμένου να έχουμε ένα κράτος δικαίου», συμπλήρωσε, καθιστώντας σαφές πως ο αγώνας για τη ζωή προηγείται των κερδών. Κατηγόρησε το πολιτικό σύστημα λέγοντας ότι όλες οι κυβερνήσεις συνέβαλαν στο έγκλημα παραλείψεως, επιτρέποντας στους υπεύθυνους να δρουν με ένα αίσθημα ατιμωρησίας που χρονολογείται από το 1986. Χαρακτήρισε το πρόβλημα ως βαθύτερο, ένα «διεφθαρμένο σύστημα αμοιβαίας κάλυψης, όπου όλοι συγκάλυπταν όλους».

Η Μαρία Καρυστιανού έκανε λόγο για μια «δεύτερη τραγωδία», αυτή της συγκάλυψης που ακολούθησε τη σύγκρουση. Επισήμανε το μυστηριώδες «μπάζωμα» των ευθυνών που έγινε «με εντολή πολιτική» και την απώλεια των κρίσιμων βίντεο ασφαλείας, με το ερώτημα: «Τι ήταν τόσο σημαντικό που χρειαζόταν να εξαφανιστεί;». Παράλληλα, εμφανίστηκε απαισιόδοξη για τη δίκη, χαρακτηρίζοντας την ανάκριση «κλεισμένη με πάρα πολλά κενά» και προμηνύοντας μια δίκη όπως είπε θα είναι «σικέ», με χαμηλά αδικήματα και λίγους κατηγορούμενους.



Καταλήγοντας είπε ότι η απόφαση να κατηγορηθούν πολιτικοί για πλημμέλημα, όπως οι Καραμανλής και Τριαντόπουλος, είναι «προσβλητική στη μνήμη των ανθρώπων μας» και εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τις «μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις», δηλώνοντας: «Δεν μας δίνει απλά δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Φοβίζει και το σύστημα».