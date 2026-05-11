Αναστάτωση στην Κορινθία: 69χρονος αυτοπυροβολήθηκε - Τον εντόπισε ο αδελφός του

Με τραύμα από πυροβόλο όπλο εντοπίστηκε ένας 69χρονος άνδρας στην περιοχή Μπολάτι Κορινθίας το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου γεγονός που σήμανε συναγερμό στις τοπικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το loutrakiblog.gr, τον τραυματία εντόπισε ο αδελφός του ο οποίος κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο, ο άνδρας φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε ωστόσο οι συνθήκες πίσω από την απόφασή του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές. Στο σημείο έφτασε περιπολικό αλλά και ασθενοφόρο ενώ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του ή για το πώς σημειώθηκε ο πυροβολισμός.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται από την προανάκριση.