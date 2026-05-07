Έδωσε όπλο στον ανήλικο γιο του, τον παρότρυνε να πυροβολήσει και τραβούσε βίντεο

Ένα πολύ ανησυχητικό περιστατικό έγινε στην Ταραμπούρα Πατρών, όταν σύμφωνα με καταγγελία, ένας 35χρονος τραβούσε σε βίντεο το οποίο ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τον ανήλικο γιο του να πυροβολεί από μπαλκόνι, με όπλο που του είχε δώσει νωρίτερα ο ίδιος.

Όπως γράφει το tempo24.news, όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού», οι ιθύνοντες του οποίου ενημέρωσαν την Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 36χρονου, ενώ κατέσχεσε ένα πιστόλι κρότου, ένα αεροβόλο και φυσίγγια.

ΕΛ.ΑΣ

Στα χέρια της Ασφάλειας Πατρών, υπάρχει μάλιστα το βιντεοληπτικό υλικό που δείχνει όσα προηγήθηκαν.



Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ έχει ως εξής:

«Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έκθεση ανηλίκου, όπως έγραφε νωρίτερα το tempo24.news



Η σύλληψη του άνδρα πραγματοποιήθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και οπτικοακουστικού υλικού που περιήλθαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Στο υλικό απεικονιζόταν ανήλικος (12 ετών) να προβαίνει σε πυροβολισμούς από παράθυρο οικίας, υπό την παρότρυνση του κατηγορούμενου πατέρα του.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του κατηγορούμενου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

-1 πυροβόλο όπλο (πιστόλι κρότου λάμψης),

-1 αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα,

-13 φυσίγγια κρότου λάμψης,

-2 κάλυκες και 2 αμπούλες αερίου διοξειδίου του άνθρακα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.