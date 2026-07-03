Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό - Δύσκολη η κατάσταση σε Αθηνών και Μεσογείων

Με ιδιαίτερα αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο ξεκίνησε η ημέρα στους δρόμους της Αττικής, καθώς οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές καθυστερήσεις σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται, για ακόμη μία ημέρα, στη λεωφόρο Κηφισού, όπου η κίνηση διεξάγεται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι σημαντικότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στο τμήμα από το Περιστέρι έως τη Νέα Ιωνία, με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη λεωφόρο Αθηνών, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Δύσκολα διεξάγεται η κυκλοφορία και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Καρέα, από την Ηλιούπολη έως τη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.

Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού. Την ίδια ώρα, δυσκολότερη γίνεται σταδιακά η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς αυξάνεται ο κυκλοφοριακός φόρτος στην περιοχή.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Την ίδια ώρα, δυσχέρεια σημειώνεται και στην Αττική Οδό σύμφωνα με ενημέρωση της τη διαχειρίστριας εταιρείας.