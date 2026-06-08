Αθωώθηκε 34χρονη μητέρα για τον θάνατο του αβάπτιστου παιδιού της

Ομόφωνα αθώα κρίθηκε από το δευτεροβάθμιο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης μια 34χρονη γυναίκα η οποία κατέστη κατηγορούμενη για τον θάνατο του αβάπτιστου παιδιού της, τον Οκτώβριο του 2020, στη Νάουσα Ημαθίας.

Σε πρώτο βαθμό, η κατηγορούμενη είχε καταδικαστεί σε 8ετή κάθειρξη από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας ενώ η έφεση της δεν είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής. Έτσι κατέληξε στη φυλακή.

Σήμερα, κατά την απολογία της, η συγκεκριμένη γυναίκα η οποία είναι μητέρα άλλων τεσσάρων παιδιών, αρνήθηκε την κατηγορία. Ανέφερε ότι δεν κακοποίησε η ίδια το παιδί της, ούτε ότι αντιλήφθηκε την πτώση του μωρού μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Επισήμανε πως δεν διέκρινε σημάδια τραυματισμού και όταν το μετέφεραν στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε απλά ότι ήταν νεκρό. Το παιδάκι ήταν ηλικίας 7 μηνών όταν έχασε τη ζωή του.

Το περιστατικό καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2020 στη Νάουσα. Σύμφωνα με τη νεκροψία- νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε τότε, διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος του βρέφους επήλθε από κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Στην ιατροδικαστική έκθεση αναφερόταν ότι είχε υποστεί κάταγμα κρανίου και αιμορραγία εγκεφάλου.

Στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί για την θανατηφόρα έκθεση του ανήλικου παιδιού της αλλά τελικά αθωώθηκε καθώς οι τακτικοί δικαστές και οι ένορκοι έκριναν όταν δεν τέλεσε το αδίκημα.