Ελλάδα Τροχαίο Αγία Παρασκευή Μοτοσικλέτα

Τροχαίο στην Αγία Παρασκευή - Νεκρός ο 22χρονος οδηγός μηχανής

Από την πλαγιομετωπική σύγκρουση με αυτοκίνητο, τραυματίστηκε ελαφρά η 22χρονη συνεπιβάτης της μοιραίας μοτοσικλέτας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/EUROKINISSI
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/EUROKINISSI
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Θανατηφόρο τροχαίο  σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 7 Ιουνίου στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με την Λαυρίου στην κατεύθυνση προς Μαραθώνα στην Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο δυστύχημα στην Αγία Παρασκευή σημειώθηκε περίπου στη μία το μεσημέρι όταν μοτοσικλέτα  που οδηγούσε ένας 22χρονος συγκρούστηκε πλάγια με αυτοκίνητο που κινούνταν παράλληλα.

Ο 22χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ ελαφρά η 23χρονη συνεπιβάτης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων του δυστυχήματος.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Τροχαίο Αγία Παρασκευή Μοτοσικλέτα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader