Καλαμάτα: Νεκρός 29χρονος σε τροχαίο - Έχασε τον έλεγχο της μηχανής

Ακόμη ένα θανατηφόρο σημειώθηκε στη Καλαμάτα με αποτέλεσμα ένας 29χρονος να χάσει τη ζωή του τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/6) στην περιοχή της Μικρής Μαντίνειας, στον δρόμο Κιτριών-Καλαμάτας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός κινούνταν με κατεύθυνση προς την Καλαμάτα. Υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, το δίκυκλο εξετράπη της πορείας του προς τα αριστερά και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα.

Η σύγκρουση είχε τραγικές συνέπειες, καθώς ο 29χρονος εκτινάχθηκε από τη μοτοσικλέτα του και κατέληξε στο οδόστρωμα, τραυματιζόμενος θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ περίπου 25 λεπτά αργότερα, ωστόσο οι διασώστες που παρέλαβαν τον άτυχο άνδρα διαπίστωσαν ότι είχε ήδη καταλήξει.

Οι αστυνομικές αρχές και η Τροχαία διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα που θα μπορούσαν να οδήγησαν στην εκτροπή της μοτοσικλέτας.