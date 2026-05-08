Συγκλονίζει ο οδηγός που παρέσυρε τον 12χρονο με το πατίνι: «Θεέ μου, απλά να είναι ζωντανό»

Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων ο 12χρονος από τον Ασπρόπυργο που νοσηλεύεται μετά το τροχαίο που είχε με το πατίνι του, όταν τον παρέσυρε βανάκι το πρωί της Πέμπτης 7 Μαΐου.

Ο 12χρονος φέρεται να παραβίασε «STOP» όσο κινούταν στον δρόμο, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με βανάκι που περνούσε εκείνη τη στιγμή. Ο οδηγός που επέβαινε στο βανάκι, μιλώντας στο STAR, περιγράφει τις δραματικές στιγμές της σύγκρουσης. «Χωρίς να καταλάβω, βλέπω ένα πατίνι να πετάγεται μπροστά μου σε χρόνο που δεν πρόλαβα καν να αντιδράσω. Ακούω το "μπαμ" και βλέπω ένα παιδί κάτω και λέω “Θεέ μου, απλά να είναι ζωντανό”. Κάλεσα το 166 κατευθείαν», ανέφερε.

Πιο μπροστά προπορεύονταν οι φίλοι του 12χρονου. Ακούγοντας τον ήχο του τρακαρίσματος, γύρισαν το κεφάλι τους, τον είδαν πεσμένο στο έδαφος και έσπευσαν κοντά του. Πάγωσαν όταν είδαν την εικόνα και ξέσπασαν σε κλάματα.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο συγκέντρωσαν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να δουν τι έχει συμβεί.

Είχε κάνει ανάρτηση για τον 13χρονο στην Ηλεία

Παράλληλα, τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ο 12χρονος είχε ανεβάσει πριν λίγες ημέρες ανάρτηση στην οποία έγραφε: «Συλληπητήρια Κώστα», αναφερόμενος στον 13χρονο που παρασύρθηκε από αγροτικό ενώ οδηγούσε το πατίνι του και έχασε τη ζωή του στην Ηλεία.

Να σημειωθεί ότι ο 12χρονος φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και σοβαρά τραύματα στον θώρακα. Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφθασε στο σημείο του τροχαίου σε λιγότερο από 8 λεπτά.

Οι διασώστες του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες για να ελέγξουν την αιμορραγία στο κεφάλι και τον μετέφεραν στο Θριάσιο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παίδων όπου υποβλήθηκε σε χειρουργείο.