Τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο: Διασωληνωμένος ο 12χρονος - Πώς συγκρούστηκε με IX

Ένα παιδί ηλικίας 12 ετών μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσιο, σήμερα, Πέμπτη 7 Μαΐου, το πρωί, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σύμφωνα με μάρτυρα που μίλησε στις αστυνομικές Αρχές, ο ανήλικος οδηγώντας το πατίνι, συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Θρασύβουλου και Αθανασίου Τσίγκου. Αξίζει να σημειωθεί πως φορούσε κράνος, το οποίο κατά τη σύγκρουση βγήκε από το κεφάλι του, ενώ φέρεται να παραβίασε πινακίδα STOP.

Η κατάσταση του παιδιού κρίνεται ως πολύ σοβαρή και νοσηλεύεται διασωληνωμένος.