Φίλος 12χρονου με πατίνι στον Ασπρόπυργο: «Ο Μελέτης ήταν κάτω και του είχε ανοίξει το κεφάλι»

Ακόμη ένα σοβαρό τροχαίο με πατίνι σημειώθηκε αυτή τη φορά στον Ασπρόπυργο, το πρωί της Πέμπτης 7/5, καθώς ένα ΙΧ παρέσυρε έναν 12χρονο τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 12χρονος επρόκειτο να συναντηθεί με τους φίλους του, καθώς σήμερα δεν είχαν σχολείο, και όπως συνήθιζε, πήρε το πατίνι του για να μετακινηθεί. «Ήρθα εδώ, μόλις έμαθα τι έγινε. Ο Μελέτης, ο φίλος μου, ήταν κάτω, δεν είχε αισθήσεις και του είχε ανοίξει το κεφάλι», περιγράφει στο Action24 ένας από τους φίλους του.

«Είχε περάσει από εδώ πέρα με φουλ ταχύτητα, χωρίς κράνος και δεν κοίταξε το στοπ. Ένα βανάκι τον παράσυρε και τον βρήκαμε κάτω, του είχε ανοίξει το κεφάλι. Δεν είχε αισθήσεις και το πήρε το ΕΚΑΒ», είπε, ενώ συνέχισε λέγοντας: «Ο οδηγός παρέμεινε έως που έρθει η ασφάλεια. Από αυτό το σημείο δε με αφήνουν οι γονείς μου να περάσω και και καλά κάνουν. Ο φίλος μου πήγαινε στο σπίτι άλλου φίλου μου για να τον φωνάξει να πάμε να παίξουμε μπάσκετ και έτσι όπως πέρασε τον παράσυρε ένα βανάκι. Προηγουμένως είχε ξαναγλιστρήσει με το πατίνι και από τότε φορούσε κράνος, αλλά αυτή τη φορά δεν φορούσε».

Σε ερώτηση αν ο 12χρονος είχε πειράξει τις ταχύτητες στο πατίνι απάντησε: «Όχι, δεν είχε πειράξει τις ταχύτητες, το είχε περίπου έναν χρόνο το πατίνι. Το χρησιμοποιούσε καθημερινά το πατίνι, αλλά δεν πήγαινε σχολείο με αυτό. Απλά όταν βγαίναμε βόλτες πάντα ήταν με το πατίνι».