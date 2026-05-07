«Κερδήθηκε η πρώτη μάχη»: Τα νεότερα για την υγεία του 12χρονου με το πατίνι στον Ασπρόπυργο

Με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κάταγμα στον θώρακα και το κάτω αριστερό πόδι νοσηλεύεται διασωληνωμένος ο 12χρονος μαθητής που τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν πάνω σε ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο.

Το ανήλικο παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Θράσειο Νοσοκομείο με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του. Αμέσως στήθηκε γέφυρα ζωής και με με μονάδα του ΕΚΑΒ αλλά και συνοδεία γιατρών το παιδί διακομίσθηκε και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο «Παίδων, Αγλαΐα Κυριακού».

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΠΟΕΔΗΝ, έγιναν διαγνωστικές εξετάσεις και οδηγήθηκε αμέσως στο χειρουργείο για να αντιμετωπιστούν οι κρανιοεγκεφαλικές σοβαρές κακώσεις. Τελείωσε το χειρουργείο που ήταν πολύ σοβαρό. Έγινε κρανιεκτομή και το παιδί διασωληνωμένο σε καταστολή νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. «Κερδήθηκε η πρώτη μάχη», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκο.

«Τα πρώτα 24 ώρα κρίσιμα. Φαίνεται όμως ότι η ζωή θα κερδίσει το θάνατο στη περίπτωση του 12 χρόνου. Τι να πεις για αυτές τις χειρουργικές και θεραπευτικές ομάδες των δύο παιδιατρικών νοσοκομείων Παίδων Αγίας Σοφίας και Αγλαΐα Κυριακού. Αξίζουν συγχαρητήρια. Σώζουν παιδιά από βέβαιο θάνατο. Ας αναλογισθούν την ευθύνη κράτος και γονείς και να απαγορεύσουν αυτές τις σκοτώστρες σε ανήλικους. Κρίμα να χάνονται παιδιά από απερισκεψίες των μεγάλων γονιών και όσων λαμβάνουν τις αποφάσεις», ανέφερε.

