Χρυσοχοΐδης για ηλεκτρικά πατίνια: Έρχεται πλήρης απαγόρευση για ανήλικους και υποχρεωτική ασφάλιση

Ανοικτό άφησε το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος προανήγγειλε σχέδιο για αυστηρότερη ρύθμιση της κυκλοφορίας τους.



Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (8/5) στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στα αυξανόμενα προβλήματα που καταγράφονται στους δρόμους και τα πεζοδρόμια με τα ηλεκτρικά πατίνια, επισημαίνοντας πως απαιτούνται άμεσα παρεμβάσεις τόσο για την ασφάλεια των πολιτών όσο και για την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων.

«Πλήρης απαγόρευση για ανηλίκους και υποχρεωτική ασφάλιση»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος πρόσφατα είχε ξεκαθαρίσει ότι είναι αντίθετος με τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, αποκάλυψε ότι βρίσκεται υπό επεξεργασία νέο πλαίσιο, το οποίο θα περιλαμβάνει πλήρη απαγόρευση χρήσης από ανήλικους, αλλά και υποχρεωτική ασφάλιση για τους χρήστες.

«Ο χειρισμός αυτού είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Είναι ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, σήμερα υπάρχει σοβαρό κενό σε ό,τι αφορά την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος. «Αν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα σε αποζημιώσει; Χρειάζεται υποχρεωτική ασφάλιση», είπε.

Παράλληλα, στάθηκε στην εικόνα που επικρατεί σε πολλές περιοχές με δεκάδες πατίνια εγκαταλελειμμένα σε πεζοδρόμια και κεντρικούς δρόμους.

«Αυτό το φαινόμενο με τα πατίνια πεταμένα πάνω στα πεζοδρόμια, όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, πρέπει να τελειώνει», υπογράμμισε.

Ρυθμίσεις και για τη στάθμευση των ηλεκτρικών πατινιών

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη σημείωσε ακόμη ότι σύντομα θα υπάρξουν νέες ρυθμίσεις και για το θέμα της στάθμευσης, ενώ κάλεσε και τους δήμους να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στη διαχείριση του ζητήματος.

«Οι δήμοι πρέπει να πάρουν μέτρα για τη στάθμευση και, αν χρειάζεται, να περιορίσουν και τον αριθμό των πατινιών», δήλωσε.

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση ηλεκτρικών πατινιών έχει αυξηθεί σημαντικά στις μεγάλες πόλεις, ωστόσο πληθαίνουν και οι καταγγελίες για επικίνδυνη οδήγηση, ατυχήματα και προβλήματα προσβασιμότητας στα πεζοδρόμια.

Τι είπε για τη δολοφονία του Νικήτα στην Κρήτη

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο, απαντώντας στις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί για τους χειρισμούς των Αρχών.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε πως η Αστυνομία λειτουργεί βάσει των εντολών της Δικαιοσύνης και δεν μπορεί να προχωρήσει σε συλλήψεις χωρίς εισαγγελική παρέμβαση.

«Η αστυνομία εφαρμόζει τον νόμο. Υπήρξαν καταγγελίες, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και εκείνος έδωσε τις σχετικές εντολές. Η αστυνομία δεν συλλαμβάνει χωρίς εντολή εισαγγελέα», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει «δυσαρμονία» ανάμεσα στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για βαθύτερα κοινωνικά προβλήματα που, όπως είπε, παραμένουν άλυτα επί χρόνια.

«Αυτές οι αντιλήψεις είναι γνωστές στις τοπικές κοινωνίες και δυστυχώς πολλές φορές δεν γίνεται τίποτα προληπτικά», σημείωσε.