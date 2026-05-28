«Πόλος έλξης ποιοτικού τουρισμού»: Διθύραμβοι του διεθνούς Τύπου για την Κάρπαθο

Η Κάρπαθος αναδεικνύεται σε έναν από τους πλέον αυθεντικούς ταξιδιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου, συμβάλλοντας δυναμικά στην ενίσχυση της θέσης της χώρας μας στον ευρωπαϊκό χάρτη του ποιοτικού τουρισμού.

Η διεθνής τουριστική ιστοσελίδα Travel & Tour World με ένα εγκωμιαστικό άρθρο της κατατάσσει την Ελλάδα ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς που επενδύουν σε αυθεντικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Στο αφιέρωμα, το νησί των Δωδεκανήσων περιγράφεται ως ένας «ανέγγιχτος παράδεισος», που εξακολουθεί να διατηρεί αναλλοίωτη την πολιτιστική της κληρονομιά, τον παραδοσιακό χαρακτήρα των οικισμών της και τον αυθεντικό τρόπο ζωής των κατοίκων της. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο φυσικό τοπίο του νησιού, με τα επιβλητικά ορεινά σημεία, τις εντυπωσιακές ακτές και τα σμαραγδένια νερά να συνθέτουν ένα ξεχωριστό σκηνικό για τους επισκέπτες.

Παράλληλα, ο αρθρογράφος ξεχωρίζει επίσης τις εμπειρίες που συνδέονται με την τοπική γαστρονομία και την επαφή με την καθημερινότητα των κατοίκων, στοιχεία που ενισχύουν τον βιωματικό χαρακτήρα του προορισμού. Η πεζοπορία, η αναρρίχηση, η ποδηλασία, οι καταδύσεις και η εξερεύνηση της φύσης προσελκύουν ταξιδιώτες με ενδιαφέρον για εναλλακτικές μορφές τουρισμού μακριά από τα πολύβουα νησιά.



Αυθεντικότητα, φιλοξενία και φυσική ομορφιά

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η Κάρπαθος προσελκύει πλέον διεθνείς ταξιδιώτες που αναζητούν γνήσιες εμπειρίες, αυθεντική φιλοξενία και επαφή με την τοπική κουλτούρα, αντί για μαζικά και κορεσμένα τουριστικά μοντέλα. Παράλληλα, τονίζεται ότι η αυξανόμενη διεθνής αναγνώριση της Καρπάθου συνδέεται με τη γενικότερη στροφή της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς προς πιο βιώσιμους και αυθεντικούς προορισμούς.

Η Κάρπαθος προβάλλεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός τόπου που έχει καταφέρει να προστατεύσει τη φυσική και πολιτιστική του κληρονομιά, παραμένοντας μακριά από την υπερεκμετάλλευση και τον μαζικό τουρισμό χωρίς όμως να υπολείπεται σε ποιότητα και αισθητική σύγχρονων τουριστικών υπηρεσιών για διαμονή, γαστρονομία και ήπια διασκέδαση.

Στο πλαίσιο του εκτενούς αφιερώματος ειδική αναφορά γίνεται επίσης στις προσπάθειες του Δήμου Καρπάθου για την δημιουργία και προώθηση τουριστικών προϊόντων μέσα από σύγχρονες δράσεις και συνέργειες με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συγκεκριμένη διεθνής διάκριση που προκύπτει έπειτα από συγκριτική έρευνα του Travel And Tour World, το οποίο θεωρείται μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνείς τουριστικές πλατφόρμες ενημέρωσης για 15 εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων ταξιδιώτες, επαγγελματίες του τουρισμού, αεροπορικές εταιρείες, τουριστικούς οργανισμούς, φορείς φιλοξενίας και decision makers της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ