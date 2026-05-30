Η Γαλάζια Σημαία αποτελεί σήμερα το πιο αναγνωρίσιμο διεθνές οικολογικό σύμβολο ποιότητας για ακτές, μαρίνες και τουριστικά σκάφη. Δεν πρόκειται για μια απλή διάκριση ή ένα τουριστικό «σήμα προβολής», αλλά για μια αυστηρή πιστοποίηση που βασίζεται σε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά και οργανωτικά κριτήρια.



Απονέμεται από το 1987 και έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητας των παράκτιων περιοχών παγκοσμίως.

Κεντρική και αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για τη βράβευση μιας ακτής είναι η ποιότητα των υδάτων της. Συγκεκριμένα, απαιτείται «εξαιρετική» ποιότητα υδάτων κολύμβησης. Καμία άλλη κατηγορία - ακόμη και η «καλή» δεν γίνεται αποδεκτή από το πρόγραμμα.



Αυτό σημαίνει ότι η αξιολόγηση δεν αφήνει περιθώρια μετριότητας: η ακτή πρέπει να πληροί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο καθαρότητας και ασφάλειας για τους λουόμενους.



Η βράβευση ισχύει για ένα έτος και επαναξιολογείται κάθε χρόνο.

Τα 33 κριτήρια που καθορίζουν τη βράβευση

Πέρα από την ποιότητα των υδάτων, μια ακτή πρέπει να συμμορφώνεται με ένα εκτεταμένο σύνολο κριτηρίων. Σύμφωνα με τον ιστότοπο του προγράμματος, για τις ακτές ισχύουν συνολικά 33 κριτήρια, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων, όπως:

καθαριότητα και σωστή διαχείριση της ακτής,

οργάνωση υποδομών,

ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών,

επαρκής πληροφόρηση του κοινού,

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του παράκτιου χώρου,

δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Αντίστοιχα, για τις μαρίνες και τα τουριστικά σκάφη τα κριτήρια αυξάνονται και εξειδικεύονται, φτάνοντας τα 38 για τις μαρίνες και τα 51 για τα σκάφη.

ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (ΦΩΤΟ: EUROKINISSI/ ΛΥΔΙΑ ΣΙΩΡΗ)

Ένα σήμα με ισχυρό αντίκτυπο στον τουρισμό

Η Γαλάζια Σημαία δεν λειτουργεί μόνο ως περιβαλλοντική πιστοποίηση, αλλά και ως σημαντικός παράγοντας επιλογής προορισμών. Μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία διεθνώς δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη διάκριση αυτή όταν προτείνουν προορισμούς στους πελάτες τους. Η σημαία λειτουργεί ως ένδειξη ότι μια παραλία προσφέρει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, αλλά και ότι υπάρχει σεβασμός προς το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Αυτός είναι και ο λόγος που η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εθελοντική αλλά ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Δήμοι, ξενοδοχεία και οργανωμένες τουριστικές επιχειρήσεις αξιολογούν συστηματικά τα κριτήρια, γνωρίζοντας τη σημασία της πιστοποίησης για την εικόνα της περιοχής τους.

Η επέκταση στα τουριστικά σκάφη

Από το 2017, το πρόγραμμα επεκτάθηκε και στον τομέα των τουριστικών σκαφών, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη φιλοσοφία της αειφορίας. Για να λάβει ένα σκάφος τη Γαλάζια Σημαία, πρέπει να συμμορφώνεται με 51 κριτήρια, τα οποία αφορούν τη λειτουργία, την περιβαλλοντική διαχείριση και την υπεύθυνη τουριστική δραστηριότητα.



Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και σε εξειδικευμένες κατηγορίες, όπως τα καταδυτικά σκάφη, όπου οι απαιτήσεις προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες της δραστηριότητας.



Ιδρυτής και διεθνής συντονιστής του προγράμματος είναι το Foundation for Environmental Education (FEE), ένας μη κυβερνητικός οργανισμός με έδρα τη Δανία και μέλη σε περισσότερες από 85 χώρες παγκοσμίως.



Το πρόγραμμα εφαρμόζεται διεθνώς με ενιαία κριτήρια, εξασφαλίζοντας ότι η Γαλάζια Σημαία έχει το ίδιο νόημα σε κάθε χώρα και δεν αποτελεί απλώς μια τοπική διάκριση.



Η Γαλάζια Σημαία δεν είναι μια στατική διάκριση για παραλίες αλλά μια συνεχής διαδικασία ελέγχου και συμμόρφωσης. Η ετήσια επαναξιολόγηση διασφαλίζει ότι οι ακτές δεν διατηρούν απλώς μια εικόνα ποιότητας, αλλά συνεχίζουν να πληρούν πραγματικά αυστηρά περιβαλλοντικά και λειτουργικά πρότυπα.



Με αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα λειτουργεί ως ένας δυναμικός μηχανισμός που συνδέει την προστασία του περιβάλλοντος με την τουριστική ανάπτυξη, θέτοντας ένα κοινό πλαίσιο αξιολόγησης για ακτές σε όλο τον κόσμο.