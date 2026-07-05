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Το καλοκαίρι στην Ελλάδα είναι σίγουρα ινσταγκραμικό: τιρκουάζ νερά, χρυσή άμμος, απόμεροι κολπίσκοι, μια ταβερνούλα δίπλα στο κύμα… Υπάρχει, όμως, και η άλλη πλευρά. Δύσβατες διαδρομές, θαλάσσια ρεύματα, βράχια, πολυκοσμία, συνθήκες που μπορούν να μετατρέψουν μια εξόρμηση σε περιπέτεια. Γι’ αυτό στη λίστα αυτή συμπεριλάβαμε 8 παραλίες απίστευτης φυσικής ομορφιάς που, όμως, είναι επικίνδυνες και θα πρέπει να το σκεφτείς δεύτερη φορά πριν ξεκινήσεις.

Δώματα, Κρήτη

Η παραλία Δώματα θα μπορούσε άνετα να είναι στις πρώτες θέσεις μιας δεκάδας με τις πιο όμορφες παραλίες της Ελλάδας. Απλά υπάρχει ένα πρόβλημα: μπορείς να πας μόνο περπατώντας 5 χιλιόμετρα από μια διαδρομή που έχει αρκετή ανηφόρα ή να πάρεις βαρκάκι. Θα μου πεις «βαρκάκι, τότε». Μόνο που υπάρχει ένα δεύτερο πρόβλημα: πρέπει να μη φυσάει νοτιάς, γιατί με τον κυματισμό χτυπάει η βάρκα στα δώματα (τις φυσικές πλάκες της παραλίας) και δεν μπορεί να σε αποβιβάσει ή να σε επιβιβάσει. Σκέψου και το horror σενάριο. Να πας περπατώντας, να σου τελειώσουν οι δυνάμεις και να πρέπει να σε πάρει βαρκάκι που δεν θα μπορεί να προσεγγίσει.

Πετάλη, Εύβοια

Η Πετάλη στην κεντρική Εύβοια είναι ένας παράδεισος με γαλαζοπράσινα νερά, δύο μεγάλους βράχους για φυσική σκιά όλη μέρα, και μία ταβέρνα με απίστευτες τοπικές λιχουδιές. Ο Παντελής και ο Θανάσης που την έχουν είναι μύστες και θεωρητικά, η παραλία ο ιδανικός προορισμός για μια μονοήμερη εκδρομή. Πρακτικά, όμως, ο επίγειος παράδεισος που τον εμπιστεύονται πολλοί κατασκηνωτές βγάζει απίστευτο κύμα, όταν ο άνεμος είναι βοριάς. Τα ρεύματα που δημιουργούνται μπορεί να σε παρασύρουν και να βγεις… Αλόννησο.

Χορευτό, Πήλιο

Άλλη μια πανέμορφη παραλία που, όμως, βγάζει πολύ κύμα, όταν ο καιρός είναι βοριάς. Ενώ είναι ιδανική για οικογένειες, απευθύνεται μόνο σε καλούς κολυμβητές.

Καλάμι, Κύθηρα

Έχουν τόσες ωραίες παραλίες τα Κύθηρα, που ίσως και να μην προσέξεις το Καλάμι. Είναι ένας ορμίσκος όπου για να φτάσεις πρέπει να περπατήσεις μέσα σε ένα φαράγγι με γλιστερές πέτρες (και νερό σχεδόν ολοχρονίς) και να κατέβεις έναν μικρό γκρεμό με σκοινί. «Σιγά τα δύσκολα» θα μου πεις και θα έχεις δίκιο. Σκέψου όμως και την επιστροφή. Ό,τι κατέβηκες θα πρέπει και να ανέβεις. Καλύτερα είναι να κατέβεις και να πλατσουρίσεις στις πρώτες βάθρες, και μετά να ξανανέβεις στον Μυλοπόταμο και να φας τους μεζέδες σου κάτω από τον Πλάτανο. Better safe than sorry.

Πλατιά Άμμος, Κεφαλονιά

Αν υπάρχει ένα νησί με όλο το εύρος σπουδαίων παραλιών αυτό δεν είναι άλλο από την Κεφαλονιά. Έχεις χρυσή αμμώδη, λευκή βοτσαλωτή… καμία δεν είναι ίδια με την άλλη. Και μέσα σε αυτές ξεχωρίζει η Πλατιά Άμμος, την οποία για να την απολαύσεις θα πρέπει να κατέβεις 400 σκαλιά με τον κίνδυνο να σου πέσει και καμιά πέτρα στο κεφάλι. Ειδικά μετά τις βροχές του 2014 τα βράχια στην πλαγιά πάνω από την παραλία αποσταθεροποιήθηκαν πολύ και συντρέχει πραγματικός κίνδυνος.

Τριόπετρα, Κρήτη

Η Τριόπετρα στην Κρήτη συναγωνίζεται σε ομορφιά τα Δώματα. Είναι μια μεγάλη παραλία, με άπλα σε όλες τις κατευθύνσεις, έχει ψιλό μαύρο βοτσαλάκι και για τα βασικά θα βρεις δύο ή τρεις τοπικές επιχειρήσεις. Σε αντίθεση με άλλες παραλίες-χωριά του κρητικού νότου που έχουν αναπτυχθεί άναρχα, η Τριόπετρα θα ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό φυσιολάτρη. Έλα, όμως, που την πιάνει αέρας σχεδόν 24/7, 365 μέρες τον χρόνο. Και όταν λέμε αέρας, εννοούμε αρκετά δυνατός για να πάρει τις ομπρέλες και τις πάει 200 μέτρα μέσα στη θάλασσα. Όπως και στην Πετάλη θα πρέπει να τσεκάρεις τον καιρό για να μην κάνεις τα 50 χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο άδικα.

Πρέβελη, Κρήτη

Στις καρτ-ποστάλ της Πρέβελης θα δεις έναν επίγειο παράδεισο. Ένα ποτάμι που καταλήγει στη θάλασσα, ένα φοινικόδασος, ένα φαράγγι σπουδαίου φυσικού κάλλους. Οι καρτ ποστάλ όμως βγαίνουν χειμώνα και όχι καλοκαίρι που γίνεται το αδιαχώρητο από τουρίστες και βαρκάκια, Οι τοπικές αρχές έχουν επιβάλει κάποια μέτρα τάξης, αλλά είναι τόσο πολλά τα πλεούμενα και οι επισκέπτες που εκτός ότι κινδυνεύεις, απλά δεν μπορείς να την απολαύσεις. Εκτός από αυτά το νερό είναι φουλ στα λάδια και τα καύσιμα, προφανώς και δεν υπάρχουν τουαλέτες σε τόσο απομονωμένη παραλία, οπότε… τι να το κάνεις;

Λαλάρια, Σκιάθος

Γνωστή παραλία για τα βότσαλα και τα τιρκουάζ νερά, αλλά και ξακουστή για το αντιμάμαλο, έναν παλινδρομικό κυματισμό επικίνδυνο για σκάφη και κολυμβητές.