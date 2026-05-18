Η παραλία στο Ντουμπάι όπου απαγορεύονται οι άνδρες και οι φωτογραφίες

Μια παραλία μόνο για γυναίκες, ανοιχτή 24 ώρες το 24ωρο, με γυναικείο προσωπικό, περίφραξη, νυχτερινό μπάνιο και αυστηρή απαγόρευση φωτογραφιών, άνοιξε στο Ντουμπάι. Πίσω από την εντυπωσιακή τουριστική είδηση βρίσκεται ένα βαθύτερο κοινωνικό πλαίσιο: η ανάγκη πολλών γυναικών για ιδιωτικότητα σε έναν δημόσιο χώρο, σε μια χώρα όπου οι ισλαμικοί κανόνες, οι παραδόσεις σεμνότητας και η σύγχρονη βιομηχανία του lifestyle συνυπάρχουν καθημερινά.

Η νέα women-only παραλία βρίσκεται στο Al Mamzar, στη βορειοανατολική πλευρά του εμιράτου, κοντά στα σύνορα με τη Σάρτζα, και παρουσιάζεται ως η πρώτη 24ωρη ιδιωτική παραλία αποκλειστικά για γυναίκες στον κόσμο. Διαθέτει περίφραξη για λόγους ιδιωτικότητας, αυστηρούς κανόνες απαγόρευσης φωτογραφιών, έξυπνα συστήματα παρακολούθησης για την ασφάλεια των επισκεπτριών και δυνατότητα για νυχτερινό μπάνιο.



Η παραλία εντάσσεται στο ευρύτερο project ανάπλασης του Al Mamzar, ένα σχέδιο ανάπτυξης της ακτογραμμής του Ντουμπάι, συνολικής αξίας 3 δισ. ντιρχάμ, δηλαδή περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, στο πλαίσιο του δημόσιου master plan για τις παραλίες της πόλης.



Τι προσφέρει η νέα παραλία μόνο για γυναίκες



Η women-only ζώνη στο Al Mamzar καλύπτει έκταση περίπου 125.000 τετραγωνικών μέτρων και θα λειτουργεί με αποκλειστικά γυναικείο προσωπικό, από ναυαγοσώστριες μέχρι προσωπικό ασφαλείας. Θα υπάρχει επίσης παιδική χαρά, ενώ αγόρια κάτω των έξι ετών θα μπορούν να μπαίνουν στην παραλία συνοδευόμενα από γονέα, σύμφωνα με τον Independent.

Το στοιχείο που κάνει τη συγκεκριμένη παραλία διαφορετική από άλλες «ladies only» επιλογές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι η 24ωρη λειτουργία της. Στα ΗΑΕ υπάρχουν ήδη παραλίες ή beach clubs με γυναικείες ζώνες και συγκεκριμένες ημέρες αποκλειστικά για γυναίκες, όμως το Al Mamzar είναι η πρώτη περίπτωση που προσφέρει πρόσβαση όλο το 24ωρο.



Η εγκατάσταση διαθέτει φωτισμό υψηλής τεχνολογίας και πύργους ναυαγοσωστών, ώστε το νυχτερινό μπάνιο να μη λειτουργεί ως «εξαίρεση», αλλά ως οργανωμένη εμπειρία. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για μια πόλη όπως το Ντουμπάι, όπου τους θερινούς μήνες η ζέστη της ημέρας κάνει συχνά πιο ελκυστικές τις βραδινές ώρες για δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.



Ο ρόλος της σαρία και η ανάγκη για ιδιωτικότητα



Η νέα παραλία στο Al Mamzar δεν μπορεί να διαβαστεί μόνο ως ένα ακόμη εντυπωσιακό project του Ντουμπάι. Το εμιράτο είναι ένας από τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς του κόσμου, με εκατομμύρια τουρίστες, πολυτελή beach clubs και εικόνα απόλυτης εξωστρέφειας. Την ίδια στιγμή, όμως, λειτουργεί μέσα στο θεσμικό και κοινωνικό πλαίσιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου το Ισλάμ είναι η επίσημη θρησκεία και η ισλαμική σαρία αναγνωρίζεται συνταγματικά ως βασική πηγή νομοθεσίας.



Αυτό δεν σημαίνει ότι η νέα women-only παραλία ανακοινώθηκε ως θρησκευτικό μέτρο ή ως νομική υποχρέωση. Δείχνει όμως πώς η έννοια της σεμνότητας, της ιδιωτικότητας και του διαχωρισμού των φύλων σε ορισμένους χώρους αναψυχής έχει ιδιαίτερη κοινωνική σημασία στα ΗΑΕ.

Για πολλές μουσουλμάνες γυναίκες, αλλά και για γυναίκες που προέρχονται από πιο συντηρητικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, η δυνατότητα να κολυμπήσουν χωρίς ανδρική παρουσία και χωρίς τον φόβο ότι θα φωτογραφηθούν ή θα βιντεοσκοπηθούν είναι προϋπόθεση ελευθερίας, όχι περιορισμός.



Γι' αυτό και τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας παραλίας δεν είναι τυχαία: περίφραξη για προστασία της ιδιωτικότητας, αποκλειστικά γυναικείο προσωπικό, ναυαγοσώστριες και γυναίκες στην ασφάλεια, αυστηρή απαγόρευση φωτογραφιών και ειδικά συστήματα παρακολούθησης για λόγους ασφάλειας. Το ίδιο το Ντουμπάι προβάλλει εδώ και χρόνια τις ladies-only παραλίες ως χώρους όπου οι γυναίκες μπορούν να χαλαρώσουν με ιδιωτικότητα, ενώ η νέα παραλία στο Al Mamzar πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, προσφέροντας πρόσβαση όλο το 24ωρο.



Με άλλα λόγια, το ενδιαφέρον της είδησης δεν βρίσκεται μόνο στο ότι «απαγορεύονται οι άνδρες». Βρίσκεται στο ότι το Ντουμπάι προσπαθεί να συνδυάσει δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους: από τη μία, τη σαρία, τις κοινωνικές νόρμες και την έμφαση στη σεμνότητα. Από την άλλη, τον σύγχρονο τουρισμό εμπειρίας, την ασφάλεια, το νυχτερινό μπάνιο και την εικόνα μιας πόλης που θέλει να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο.



Γιατί κρίθηκε αναγκαία μια τέτοια παραλία



Η δημιουργία μιας παραλίας αποκλειστικά για γυναίκες δεν αφορά μόνο τον τουρισμό πολυτελείας. Απαντά σε μια πολύ συγκεκριμένη ανάγκη: πολλές γυναίκες, κάτοικοι αλλά και επισκέπτριες, αναζητούν έναν χώρο όπου μπορούν να κολυμπήσουν, να κάνουν ηλιοθεραπεία ή να περάσουν χρόνο με τα παιδιά και τις φίλες τους χωρίς το άγχος του βλέμματος, της φωτογράφισης ή της έκθεσης σε έναν μικτό δημόσιο χώρο.

Στο Ντουμπάι, όπου συνυπάρχουν εκατομμύρια επισκέπτες, εργαζόμενοι και κάτοικοι από διαφορετικές χώρες, θρησκείες και πολιτισμικά υπόβαθρα, η ιδιωτικότητα αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Για κάποιες γυναίκες είναι ζήτημα πίστης ή παράδοσης· για άλλες είναι απλώς η ανάγκη να κινηθούν σε έναν δημόσιο χώρο χωρίς βλέμματα, κάμερες και ανεπιθύμητη έκθεση.



Δεν είναι τυχαίο ότι ο επίσημος τουριστικός οδηγός του Ντουμπάι περιγράφει τις ladies-only παραλίες ως χώρους ηρεμίας και ιδιωτικότητας για γυναίκες που θέλουν να χαλαρώσουν με φίλες τους στον ήλιο. Η νέα παραλία στο Al Mamzar παίρνει αυτή την ιδέα και την επεκτείνει: δεν προσφέρει απλώς μια «ημέρα για γυναίκες», αλλά έναν μόνιμο, οργανωμένο και 24ωρο χώρο.



Η απαγόρευση φωτογραφιών και ο φόβος της έκθεσης



Ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία του νέου χώρου είναι η αυστηρή απαγόρευση φωτογραφιών. Στην εποχή των social media, η ιδιωτικότητα στην παραλία δεν αφορά μόνο το ποιος βρίσκεται δίπλα σου, αλλά και το αν μπορείς να εμφανιστείς άθελά σου σε ένα βίντεο, ένα story ή μια φωτογραφία που θα κυκλοφορήσει χωρίς τη συναίνεσή σου.

Γι’ αυτό η νέα παραλία συνδυάζει περίφραξη, ελεγχόμενη πρόσβαση, γυναικείο προσωπικό και smart monitoring safety systems. Το μήνυμα είναι σαφές: ο χώρος δεν φτιάχτηκε μόνο για να αποκλείσει τους άνδρες, αλλά για να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες θα νιώθουν πως προστατεύεται η εικόνα, η ιδιωτικότητα και η ασφάλειά τους.



Αυτό εξηγεί και γιατί η συγκεκριμένη παραλία μπορεί να έχει απήχηση πέρα από το στενά θρησκευτικό ή πολιτισμικό πλαίσιο. Αφορά και γυναίκες που απλώς θέλουν να κολυμπήσουν χωρίς να αισθάνονται ότι παρακολουθούνται ή καταγράφονται.



Μέρος ενός μεγάλου σχεδίου για τις παραλίες του Ντουμπάι



Η νέα παραλία δεν είναι ένα μεμονωμένο project. Το Khor Al Mamzar Beach άνοιξε στο κοινό στις 5 Μαΐου 2026 ως πρώτη φάση της ευρύτερης ανάπλασης των παραλιών Al Mamzar. Σύμφωνα με το Dubai Media Office, η περιοχή καλύπτει 2,75 εκατ. τετραγωνικά πόδια και συνδυάζει αναψυχή, άθληση και χαλάρωση, με στόχο να αναβαθμίσει την εμπειρία παραλίας στην πόλη.



Το project περιλαμβάνει επέκταση της ακτογραμμής κολύμβησης στα 3,6 χιλιόμετρα, αύξηση της αμμώδους παραλίας κατά 110%, νέο νυχτερινό τμήμα 300 μέτρων που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, πλωτό διάδρομο, διαδρομές για περπάτημα, τρέξιμο και ποδήλατο, γήπεδα, θαλάσσιες δραστηριότητες, εστιατόρια και ενισχυμένες υποδομές ασφαλείας.



Οι αρχές του Ντουμπάι εκτιμούν ότι, με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης στο Al Mamzar Corniche, οι επισκέπτες της περιοχής θα φτάνουν τα επτά εκατομμύρια ετησίως.



Μια παραλία που δείχνει και τη νέα στρατηγική του Ντουμπάι



Ο Μπαντρ Ανουάχι, CEO της Υπηρεσίας Δημοσίων Εγκαταστάσεων του Ντουμπάι, δήλωσε ότι το Khor Al Mamzar Beach είναι ένα από τα στρατηγικά έργα του δήμου, με στόχο την ενίσχυση των παράκτιων υποδομών και τη μετατροπή της παραλίας σε ζωντανό προορισμό για όλη την ημέρα. Όπως ανέφερε, το έργο συνδυάζει σχεδιασμό, ολοκληρωμένες εμπειρίες και συμμετοχή της κοινότητας, ενισχύοντας τη θέση του Ντουμπάι ως προορισμού beach tourism και lifestyle.

Πίσω από τη νέα women-only παραλία υπάρχει, λοιπόν, και μια καθαρά τουριστική ανάγνωση. Το Ντουμπάι δεν θέλει απλώς περισσότερες παραλίες. Θέλει πιο εξειδικευμένες εμπειρίες, προσαρμοσμένες σε διαφορετικές ομάδες επισκεπτών: οικογένειες, αθλητές, τουρίστες υψηλών απαιτήσεων, γυναίκες που θέλουν ιδιωτικότητα, κατοίκους που αναζητούν ασφαλείς δημόσιους χώρους.



Η πρώτη 24ωρη παραλία αποκλειστικά για γυναίκες στο Ντουμπάι δεν είναι απλώς μια νέα τουριστική ατραξιόν. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το εμιράτο επιχειρεί να συνδυάσει την εικόνα μιας υπερσύγχρονης πόλης με τις κοινωνικές και πολιτισμικές ανάγκες ενός κοινού που ζητά περισσότερη ιδιωτικότητα, ασφάλεια και ελευθερία κινήσεων στον δημόσιο χώρο.