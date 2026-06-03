Σελίν Ντιόν: Πανδαιμόνιο για τις νέες συναυλίες στο Παρίσι -«Απογοητεύτηκα, νιώθω ότι με ξεγέλασαν»

Επιστρέφει δυναμικά η Σελίν Ντιόν στις live εμφανίσεις και όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, προστίθενται 10 επιπλέον συναυλίες στο Παρίσι τον Μάιο του 2027, μετά από αυτές που έχουν ήδη προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο.

Οι νέες ημερομηνίες, από τις 8 έως τις 29 Μαΐου, προγραμματίστηκαν «για να ανταποκριθούν στην πρωτοφανή ζήτηση των θαυμαστών», ανέφερε η ομάδα της σε σχετική ανακοίνωση.

Ωστόσο, πολλοί είναι εκείνοι που έμειναν τελικά με άδεια χέρια εξαιτίας, όπως λένε, της πολύπλοκης διαδικασίας αγοράς εισιτηρίων. Αρκετοί κάνουν λόγοι για μια δύσκολη διαδικτυακή προσπάθεια -λοταρίες, προπωλήσεις, γενικές πωλήσεις και απάτες- στην οποία μπήκαν προκειμένου να δουν τη Σελίν Ντιόν το φθινόπωρο στην Paris La Défense Arena.

Για να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν εισιτήρια για τις επιπλέον συναυλίες της επόμενης χρονιάς, θα διατεθούν ειδικά χρονικά παράθυρα αγοράς σε περιορισμένο αριθμό θαυμαστών που είχαν ήδη εγγραφεί είτε στην προπώληση της καλλιτέχνιδας είτε σε εκείνη της αίθουσας συναυλιών, εξήγησαν οι διοργανωτές. Οι συγκεκριμένες πωλήσεις θα πραγματοποιηθούν από την Τετάρτη 3 Ιουνίου έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Στην εκπομπή «Estelle Midi», η δημοσιογράφος Εστέλ Ντένις δήλωσε πολύ απογοητευμένη. «Ήμουν από αυτούς που εγγράφηκαν στην ιστοσελίδα, περίμενα στην ηλεκτρονική ουρά κ.λπ. και τελικά δεν κατάφερα να βρω εισιτήριο. Το υπερβολικό μάρκετινγκ σκοτώνει το μάρκετινγκ, μου κατέστρεψε όλη τη χαρά. Δεν έχω πλέον καμία διάθεση να πάω. Νιώθω ότι με ξεγέλασαν η Σελίν Ντιόν και η ομάδα επικοινωνίας της. Δεν θέλω πια να πάω», είπε.

Την άποψη αυτή συμμερίζεται και η αρθρογράφος Εμανουέλ Ντανκούρ. «Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται όπως η Εστέλ και νιώθουν προδομένοι. Η ουρά αναμονής δεν χρησίμευσε σε τίποτα, αφού δεν υπήρχαν πλέον διαθέσιμα εισιτήρια. Ο κόσμος έχασε τον χρόνο του».

