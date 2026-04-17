Σελίν Ντιόν: Με νέο τραγούδι και δάκρυα επιστρέφει στη σκηνή

Με ένα βαθιά συναισθηματικό μήνυμα και ένα νέο τραγούδι, η Σελίν Ντιόν σηματοδοτεί τη μεγάλη της επιστροφή στη σκηνή μετά από έξι χρόνια απουσίας.

Η διεθνής σταρ κυκλοφόρησε το «Dansons», μια ατμοσφαιρική γαλλική μπαλάντα, σε μουσική του στενού της συνεργάτη Jean-Jacques Goldman, στέλνοντας ένα μήνυμα δύναμης και ελπίδας.

«Ας πετάξουμε, ας προχωρήσουμε, ας χορέψουμε… Επειδή ο κόσμος δεν πάει καλά…», τραγουδά η 58χρονη καλλιτέχνιδα, σε στίχους που αντικατοπτρίζουν τόσο τη δύσκολη παγκόσμια συγκυρία όσο και τη δική της προσωπική μάχη. Το τραγούδι λειτουργεί σαν μια εξομολόγηση, αλλά και ως κάλεσμα για αντοχή απέναντι στις δυσκολίες, ένα θέμα που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τα προβλήματα υγείας που την κράτησαν μακριά από το κοινό.

Η μεγάλη επιστροφή

Η επιστροφή της είχε ήδη προαναγγελθεί από τις 30 Μαρτίου, όταν ανακοίνωσε ότι θα ανέβει ξανά στη σκηνή, βάζοντας τέλος σε μια εξαετή απουσία που συνδέθηκε τόσο με την πανδημία COVID-19 όσο και με σοβαρά ζητήματα υγείας. Η ανταπόκριση του κοινού ήταν άμεση: οι 16 προγραμματισμένες συναυλίες στο Paris La Défense Arena έγιναν ήδη sold out, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχησή της.

Με περισσότερα από 260 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, η Σελίν Ντιόν δεν επιστρέφει απλώς στη σκηνή, επιστρέφει με ένα μήνυμα. Σε μια περίοδο γεμάτη αβεβαιότητα, η φωνή της γίνεται ξανά σύμβολο αντοχής, υπενθυμίζοντας πως, ακόμη και «στις άκρες των κορυφών», υπάρχει χώρος για ελπίδα.