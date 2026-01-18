Σελίν Ντιόν: Το σπαρακτικό μήνυμα για τα δέκα χρόνια από τον χαμό του συζύγου της

Έχουν περάσει δέκα χρόνια από εκείνον τον μαύρο Ιανουάριο του 2016 που σημάδεψε για πάντα τη ζωή της Σελίν Ντιόν. Ήταν τότε που ο αγαπημένος της σύζυγος και πατέρας των τριών της παιδιών, Ρενέ Ανζελίλ, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 73 χρόνων.

«Αγάπη μου, δέκα χρόνια χωρίς εσένα μοιάζουν σαν μια μέρα κι όμως κάθε μέρα μοιάζει σαν δεκαετία… Δέκα χρόνια χωρίς τη φροντίδα σου κι όμως κάθε μέρα νιώθω το άγγιγμά σου. Μας λείπεις περισσότερο από όσο μπορούμε να αντέξουμε, αλλά μας έμαθες να είμαστε δυνατοί. Σε αγαπάμε περισσότερο, κάθε μέρα, κάθε χρόνο. Σελίν, Ρενέ - Σαρλ, Νέλσον και Έντι», ήταν το συγκινητικό μήνυμα της Ντιόν, αλλά και των τριών παιδιών τους στο Instagram που συνοδεύτηκε από μια φωτογραφία του Ανζελίλ πάνω σε ένα πιάνο.

Μια αγαπημένη οικογένεια

Το ζευγάρι γνωρίστηκε για πρώτη φορά το 1980, όταν η Σελίν συμμετείχε σε μια οντισιόν του σε ηλικία 12 ετών. Βγήκαν το πρώτο τους ραντεβού όταν εκείνη ήταν 19 ετών και δημοσιοποίησαν τον έρωτά τους έξι χρόνια αργότερα. Η Σελίν και ο Ρενέ παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 1994 στο Μόντρεαλ του Καναδά και καλωσόρισαν τον πρώτο του γιο, Ρενέ - Σαρλ, τον Ιανουάριο του 2001. Οι δίδυμοι γιοι τους, Νέλσον και Έντι, ήρθαν στον κόσμο τον Οκτώβριο του 2010.

Πολυετής μάχη

Ο Ρενέ είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο αρκετές φορές πριν πεθάνει από την ασθένεια τον Ιανουάριο του 2016. Η Ντιόν έκανε παύση από την καριέρα της το 1999 για να βοηθήσει στη φροντίδα του Ανζελίλ την περίοδο που εκείνος έδινε την πρώτη του μάχη με τον καρκίνο στον λαιμό και σταμάτησε ξανά τη μουσική το 2014 όταν ο καρκίνος επέστρεψε. Απεβίωσε δύο ημέρες πριν από τα 74α γενέθλιά του. Ο Ρενέ - Σαρλ πλησίαζε στα 15, ενώ τα δίδυμα αδέρφια του ήταν μόλις πέντε χρόνων τότε.

«Δεν πρόκειται να πεθάνω»

Η 57χρονη τραγουδίστρια έχει περάσει τη δική της περιπέτεια με την υγεία της τα τελευταία χρόνια, αφού τον Δεκέμβριο του 2022 διαγνώστηκε με Σύνδρομο Δυσκαμψίας Ατόμου (SPS), μια προοδευτική νευρολογική διαταραχή που εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως δυσκαμψία των άκρων, αυξημένη ευαισθησία, επώδυνους μυϊκούς σπασμούς και δυσκολία στο περπάτημα. Η ασθένεια επηρεάζει την ικανότητα της Σελίν να τραγουδάει, καθώς προκαλεί ανεξέλεγκτους μυϊκούς σπασμούς στις φωνητικές χορδές, γεγονός που την οδήγησε να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή για αρκετά χρόνια.

Celine Dion/φωτο αρχείου ΑΠΕ

Η Ντιόν αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά στα παιδιά για την υγεία της επειδή θέλει να γνωρίζουν πως μπορεί να έχασαν τον πατέρα τους σε τόσο νεαρή ηλικία, δεν θα χάσουν όμως και τη μητέρα τους. «Κάποια στιγμή μπορούσα με το ζόρι να περπατήσω και τα παιδιά μου άρχισαν να το παρατηρούν. Σκέφτηκα, “Εντάξει, έχασαν ήδη έναν γονέα, δεν θέλω να φοβούνται”, γι’ αυτό και τους ενημέρωσα για την ασθένειά μου», είχε παραδεχτεί σε συνέντευξή της. Και συνέχισε: «Τους είπα “Έχετε χάσει τον πατέρα σας, αλλά η μαμά έχει μια διαφορετική πάθηση. Δεν πρόκειται να πεθάνω. Είναι κάτι με το οποίο θα μάθω να ζω».