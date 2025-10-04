Σελίν Ντιόν: «Είμαι ζωντανή» φωνάζει και γίνεται το πρόσωπο καμπάνιας εταιρείας καλλυντικών

Η Σελίν Ντιόν λάμπει στη διαφημιστική καμπάνια της Charlotte Tilbury και αποδεικνύει πως το Σύνδρομο Δυσκαμψίας* από το οποίο πάσχει δεν την εμποδίζει από το να απολαμβάνει τη ζωή, να κάνει νέα σχέδια, να προχωρά στην καριέρα της και πάνω από όλα να παραμένει μια δυναμική γυναίκα, μια ντίβα!



«I’m alive»

Η ντίβα της μουσικής βιομηχανίας ανακοινώθηκε ως το πρόσωπο της εορταστικής καμπάνιας Charlotte Tilbury 2025 και στο βίντεο που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει πιο ωραία, φρέσκια και δυνατή από ποτέ!

Στο διαφημιστικό σποτάκι η Σελίν ερμηνεύει το τραγούδι της «I'm Alive» από το 2002 την ώρα που την πλαισιώνουν χορεύτριες κρατώντας τα προϊόντα ομορφιά του οίκου.

Η καμπάνια, με την οποία λανσάρεται το νεότερο άρωμα του brand, το Star Confidence Eau De Parfum, παρουσιάζει τη Σελίν με μια λαμπερή nude ολόσωμη φόρμα στολισμένη με φτερά στα μανίκια και κάτω από τα πόδια της.

«Είναι τιμή μου που συμμετέχω σε αυτή τη μαγική εορταστική καμπάνια της αγαπημένης μου φίλης, Σαρλότ. Πάντα πίστευα ότι η μουσική και η ομορφιά μπορούν να τονώσουν την αυτοπεποίθηση ενός ατόμου. Το να έχω το τραγούδι μου «I'm Alive» ως soundtrack ήταν ένας εορτασμός ανθεκτικότητας και χαράς», σχολίασε η διάσημη τραγουδίστρια.

φωτογραφία Instagram

«Είναι ένα πραγματικό είδωλο»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε η Σαρλότ Τίλμπουρι για τη φίλη της και σούπερ σταρ, Σελίν Ντιόν. «Όταν έκανε τη θεαματική της επιστροφή στην παγκόσμια σκηνή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, δείχνοντας λαμπερή και εξωπραγματική, ήξερα ακριβώς ποιον ήθελα να έχω στην εορταστική μου καμπάνια του 2025!

Η Σελίν είναι ένα πραγματικό είδωλο, όχι απλώς μια σούπερ σταρ που έσπασε ρεκόρ, αλλά μια γυναίκα με εξαιρετική δύναμη, χιούμορ και καρδιά, της οποίας η φωνή και η ιστορία έχουν αγγίξει εκατομμύρια θεατών. Ο τρόπος με τον οποίο έχει μετατρέψει τις προκλήσεις σε δύναμη είναι απίστευτος. Ενσαρκώνει όλα όσα πιστεύω -ανθεκτικότητα, αποφασιστικότητα και τη δύναμη να μεταμορφώνει ζωές. Είναι μια πραγματική έμπνευση»

* Το Σύνδρομο Δυσκαμψίας είναι μια νευρολογική διαταραχή που εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως δυσκαμψία των άκρων, επώδυνους μυϊκούς σπασμούς και δυσκολία στο περπάτημα. Το σύνδρομο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και την ικανότητα της Σελίν Ντιόν να τραγουδάει, καθώς προκαλεί μυϊκούς σπασμούς στις φωνητικές χορδές.