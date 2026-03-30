«Είμαι έτοιμη»: O Πύργος του Άιφελ φωτίζεται φαντασμαγορικά για την επιστροφή της Σελίν Ντιόν

Τίποτα δεν είναι αρκετά όμορφο για τη Σελίν Ντιόν. Τη νύχτα της Κυριακής 29 Μαρτίου κάμερα παρακολούθησης που βρίσκεται κοντά στο Τροκαντερό κατέγραψε κάτι που μοιάζει με πρόβες για ένα φωτεινό σόου στον Πύργο του Άιφελ. Αφού το πιο διάσημο γαλλικό μνημείο στον κόσμο έλαμψε σε μπλε χρωματισμούς, εμφανίστηκαν οι λέξεις: «Céline Dion», «Paris» και «Je suis prête» («Είμαι έτοιμη»).

Αυτό επιβεβαιώνει, σύμφωνα με το BFMTV, τις φήμες για την επιστροφή της σούπερ σταρ από το Κεμπέκ στη σκηνή του Παρισιού. Μια ανακοίνωση αναμένεται να γίνει σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου, το βράδυ, στις 21:05, στο France 2. Η σημερινή ημέρα, εξάλλου, σηματοδοτεί μια άλλη σημαντική ημερομηνία για τη ντίβα: τα 58α γενέθλιά της. Ένα επιπλέον σύμβολο που δικαιολογεί την επιλογή αυτής της ημέρας για να γίνει «η μεγάλη ανακοίνωση».

Η Σελίν Ντιόν φέρεται να έχει προγραμματίσει μια σειρά συναυλιών για το φθινόπωρο στο Paris La Défense Arena, χωρίς να έχει επισημοποιηθεί τίποτα, προς το παρόν, ούτε από την καλλιτέχνιδα, ούτε από την ομάδα της, ούτε από τον χώρο.



Τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, κάποιες αφίσες σε δρόμους στο Παρίσι ενθουσίασαν τους θαυμαστές: σε λευκό φόντο, με μαύρα γράμματα, στίχοι από τραγούδια της Σελίν Ντιόν.

Χωρίς καμία επιπλέον πληροφορία, αλλά προμηνύοντας μια επιστροφή στη σκηνή, δύο χρόνια μετά την αξέχαστη εμφάνισή της στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αιώνια Πόλη.

Υπενθυμίζεται ότι το 2023, η τραγουδίστρια αναγκάστηκε να ακυρώσει τις τελευταίες συναυλίες της στο Παρίσι – οι οποίες είχαν προηγουμένως αναβληθεί λόγω της πανδημίας Covid-19 – για λόγους υγείας. Λίγους μήνες νωρίτερα, είχε αποκαλύψει ότι πάσχει από το «Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ανθρώπου», μια σπάνια νευρολογική ασθένεια που την εμπόδιζε να τραγουδήσει. Η τελευταία συναυλία της Ντιόν στη Γαλλία χρονολογείται από το 2017.

