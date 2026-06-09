Τρόμος στο Μπέλφαστ: Σουδανός επιχείρησε να αποκεφαλίσει νεαρό Βρετανό

Ένας 30χρονος Σουδανός συνελήφθη από την αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας, μετά από βίαιη επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Μπέλφαστ, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα περίπου 40 ετών.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 22:30 τοπική ώρα σε γειτονιά του βόρειου Μπέλφαστ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και καλέσματα για κινητοποιήσεις.

Ο τραυματίας συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο - Σκληρές εικόνες

Σύμφωνα με πληροφορίες, βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media καταγράφει σκηνές ιδιαίτερης αγριότητας, με τον δράστη να επιτίθεται στο θύμα με κουζινομάχαιρο, πριν παρέμβουν περαστικοί και τον ακινητοποιήσουν.

🚨Nightmare in Belfast Northern Ireland



The horrific video shows a Black African migrant stabbing a White British man in the face and neck multiple times while he lies on the street.



The knifeman screams in an unknown foreign language as he attempts to behead the victim.… — Curious Explorer (@aerogel_wizard) June 9, 2026

Η αστυνομία έχει απευθύνει έκκληση να μην αναπαράγεται το υλικό, τονίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω τραυματισμό στην οικογένεια του θύματος και να επηρεάσει την έρευνα.

Έρευνα για τα κίνητρα - Πολιτικές αντιδράσεις

Οι Αρχές έχουν αποκλείσει, σε αυτό το στάδιο, το ενδεχόμενο τρομοκρατίας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν τα ακριβή κίνητρα της επίθεσης.

Την επίθεση καταδίκασαν πολιτικοί αξιωματούχοι στη Βόρεια Ιρλανδία και το Λονδίνο, με τον Βρετανό πρωθυπουργό να κάνει λόγο για «αποκρουστικές σκηνές βίας» και να εκφράζει στήριξη στο θύμα.

Παράλληλα, οι Αρχές προειδοποιούν για πιθανές εντάσεις και καλούν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, καθώς έχουν καταγραφεί καλέσματα για διαδηλώσεις στα social media.

Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας ανακοίνωσε ότι ενισχύει την παρουσία της στους δρόμους, ώστε να αποτραπούν επεισόδια μετά το περιστατικό και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί.