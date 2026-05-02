Οι φημισμένοι για την ευσυνειδησία τους αλλά υπερφορτωμένοι χειριστές αποσκευών της Ιαπωνίας θα έχουν σύντομα επιπλέον προσωπικό στο αεροδρόμιο Χανέντα του Τόκιο – αν και οι νέοι συνάδελφοί τους θα χρειάζονται τακτικά διαλείμματα για επαναφόρτιση.



Η Japan Airlines, γράφει ο Guardian, θα εισαγάγει ανθρωποειδή ρομπότ σε δοκιμαστική βάση από τις αρχές Μαΐου, με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει μόνιμα ως λύση στη χρόνια έλλειψη εργατικού δυναμικού της χώρας.



Τα ανθρωποειδή ρομπότ κινεζικής κατασκευής θα μεταφέρουν τις αποσκευές των ταξιδιωτών και τα φορτία στον διάδρομο προσγείωσης του Χανέντα, το οποίο εξυπηρετεί περισσότερους από 60 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.



Πιστεύεται ότι το πείραμα, το οποίο λήγει το 2028, θα μειώσει το βάρος που φέρουν οι υπάλληλοι εν μέσω της ραγδαίας αύξησης του εισερχόμενου τουρισμού και των προβλέψεων για πιο σοβαρή έλλειψη εργατικού δυναμικού.

Σε μια επίδειξη για τα μέσα ενημέρωσης αυτή την εβδομάδα, ένα ρομπότ ύψους 130 εκατοστών, κατασκευασμένο από την εταιρεία Unitree με έδρα το Χανγκζού, φάνηκε να «σπρώχνει» δοκιμαστικά φορτία σε μια μεταφορική ταινία δίπλα σε ένα επιβατικό αεροσκάφος της JAL και να χαιρετά έναν αόρατο συνάδελφο.

Ο πρόεδρος της JAL Ground Service, Yoshiteru Suzuki, δήλωσε ότι η χρήση ρομπότ για την εκτέλεση απαιτητικών εργασιών θα «μειώσει αναπόφευκτα το βάρος για τους εργαζόμενους και θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στους υπαλλήλους», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.



Ο Suzuki πρόσθεσε, ωστόσο, ότι ορισμένα βασικά καθήκοντα – όπως η διαχείριση της ασφάλειας – θα συνεχίσουν να εκτελούνται από ανθρώπους.



Η Ιαπωνία αγωνίζεται να αντιμετωπίσει την ταυτόχρονη αύξηση των τουριστών από το εξωτερικό και τον γηράσκοντα, μειούμενο πληθυσμό.



Περισσότερα από 7 εκατομμύρια άτομα επισκέφθηκαν τη χώρα τους πρώτους δύο μήνες του 2026, σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού της Ιαπωνίας, μετά από το ρεκόρ των 42,7 εκατομμυρίων πέρυσι, παρά τη μείωση του αριθμού των επισκεπτών από την Κίνα που προκλήθηκε από μια διπλωματική διαμάχη μεταξύ Τόκιο και Πεκίνου.



Σύμφωνα με μια εκτίμηση, η Ιαπωνία θα χρειαστεί περισσότερους από 6,5 εκατομμύρια ξένους εργαζόμενους το 2040 για να επιτύχει τους στόχους ανάπτυξής της, καθώς το εγχώριο εργατικό δυναμικό συνεχίζει να συρρικνώνεται.