Ρομπότ-βοηθός εστιατορίου τρελαίνεται και αρχίζει να χορεύει ανεξέλεγκτα

Ένα ρομπότ-βοηθός εστιατορίου στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ βγήκε εκτός ελέγχου και άρχισε να χορεύει, σπάζοντας τα πάντα στο πέρασμά του. Το προσωπικό του εστιατορίου αναγκάστηκε να επεμβαίνει δραστικά και το video που καταγράφηκε από πελάτες έγινε viral στα social media, δημιουργώντας όμως και αρκετά ερωτήματα για θέματα ασφαλείας.

Το περιστατικό

Το συμβάν έλαβε χώρα σε κατάστημα γνωστής κινεζικής αλυσίδας fast foot στην Bay Area της Καλιφόρνια. Το ανθρωποειδές ρομπότ, ντυμένο με μια πορτοκαλί ποδιά που έγραφε "I'm good", ξεκίνησε έναν χορό για ψυχαγωγία των πελατών, αλλά γρήγορα βγήκε εκτός ελέγχου λόγω τεχνικής βλάβης. Όσοι ήταν στο κατάστημα εκείνη την ώρα το είδαν να κουνάει απότομα τα χέρια του, να ρίχνει πιάτα, πιρούνια και chopsticks στο πάτωμα και να δημιουργεί ένα σκηνικό χάους.

Η ανθρώπινη παρέμβαση

Τρεις υπάλληλοι έσπευσαν να ελέγξουν την κατάσταση, με μία να κρατάει το ρομπότ πίσω από το κεφάλι του, ενώ παράλληλα έψαχνε την εφαρμογή ελέγχου στο smartphone της. Οι υπόλοιποι προσπαθούσα να ακινητοποιήσουν τα άκρα του και να αποφύγουν πιθανά χτυπήματα. Συνολικά χρειάστηκε πάνω από ένα λεπτό για να το ακινητοποιήσουν πλήρως και να αποφύγουν τον οποιονδήποτε τραυματισμό. Αυτό που παρατήρησαν οι πελάτες και όσοι σχολίασαν την εξέλιξη στα social media είναι πως το ρομπότ αυτό φαίνεται πως δεν είχε κάποιο κουμπί έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να απενεργοποιείται άμεσα αν χρειαστεί.

A robot in China just smashed some dishes started dancing instead of working pic.twitter.com/cfkIjihnsx — Tansu Yegen (@TansuYegen) March 17, 2026

Τα χαρακτηριστικά του ρομπότ

Πρόκειται για ένα ρομπότ, πιθανότατα το μοντέλο Linksys X2 ή κάποιο παρόμοιο κινεζικής κατασκευής, σχεδιασμένο για ψυχαγωγία και βοήθεια σε εστιατόρια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για προηγούμενα προβλήματα στο συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά η όλη ιστορία τονίζει ξανά τις προκλήσεις για την επαφή των ρομπότ με τον άνθρωπο. Η Haidilao, παγκόσμια αλυσίδα fast food, επενδύει αρκετά χρήματα στην αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσω της Super Hi International.

Χρησιμοποιεί ρομπότ σε κουζίνες (π.χ. chef robots), διανομή φαγητού και καθαριότητας, συνεργαζόμενη με εταιρείες όπως η Panasonic από το 2018. Στις ΗΠΑ, τα καταστήματά της ενσωματώνουν τέτοια τεχνολογία για να προσφέρουν στον πελάτη μια ξεχωριστή εμπειρία, αλλά τέτοια περιστατικά υπενθυμίζουν και τους πιθανούς κινδύνους.



Οι αντιδράσεις από το virality

Το βίντεο εξαπλώθηκε ταχύτατα σε πλατφόρμες όπως τα Twitter/X, Instagram, TikTok και Reddit, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια views (αν και λανθασμένα αναφέρει ότι αφορά video από κατάστημα στην Κίνα). Κάποιοι χρήστες το αποκάλεσαν «το πιο αστείο βίντεο της ημέρας» και ανέφεραν πως «έτσι ξεκινά η ιστορία του Terminator». Κάποιο πάντως στάθηκαν στην απουσία ενός κουμπιού-πανικού για να αποφευχθούν τέτοια περιστατικά που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα στη σωματική ακεραιότητα των πελατών.