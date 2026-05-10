It’s-a me, Mario! Δεν μπορεί να μη θυμάσαι αυτή τη χαρακτηριστική φράση που ακουγόταν κάθε φορά που άνοιγες την κονσόλα για να παίξεις με τον πιο δραστήριο ηλεκτρονικό χαρακτήρα στην ιστορία των videogames. Φυσικά αναφέρομαι στον Super Mario, τον διάσημο υδραυλικό της Nintendo που συνέδεσε άρρηκτα, όσο κανένας άλλος, το όνομά του με τους έφηβους της δεκαετίας των 80s και 90s και συνεχίζει ακάθεκτος μέχρι σήμερα.

Όμως, πίσω από αυτό το μικροσκοπικό ανθρωπάκι κρύβεται μια αληθινή ιστορία που λίγοι ίσως γνωρίζουν αφού πήρε το όνομά του από έναν πραγματικό άνθρωπο, που δεν αγαπούσε τα φώτα της δημοσιότητας και έγινε θρύλος άθελά του.

Όλα ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν η ιαπωνική εταιρεία Nintendo προσπαθούσε να εδραιωθεί στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Με στόχο να κερδίσει το αμερικανικό κοινό των gamers (τότε arcade) άνοιξε ένα παράρτημα το οποίο λειτουργούσε από μία αποθήκη στην περιοχή Τουκουίλα, κοντά στο Σιάτλ.

Από τον Jumpman στον Super Mario

Εκείνη την περίοδο, η Nintendo of America προετοίμαζε την αμερικανική κυκλοφορία του Donkey Kong, ενός παιχνιδιού που έμελλε να αλλάξει την ιστορία των videogames. Ο κεντρικός χαρακτήρας του παιχνιδιού δεν λεγόταν ακόμη Mario. Στην αρχική του μορφή, ήταν ένας μαραγκός γνωστός ως Jumpman, ενώ σε πρώιμες ιδέες είχε αναφερθεί ακόμη και ως Mr. Video.

Ο δημιουργός της φιγούρας όμως, Σιγκέρου Μιγιαμότο (Shigeru Miyamoto), αναζητούσε ένα πιο εμπορικό και εύηχο όνομα για τον ήρωά του, χωρίς να γνωρίζει ότι η έμπνευση βρισκόταν κυριολεκτικά έξω από την πόρτα της εταιρείας.

Στο βιβλίο του Game Over: How Nintendo Conquered the World, ο Ντέιβιντ Σεφ (David Sheff) περιέγραψε μια αλλόκοτη σκηνή που εκτυλίχθηκε στους χώρους της αποθήκης. Η ομάδα της Nintendo είχε συγκεντρωθεί με σκοπό να βρει αμερικανικά ονόματα για τους χαρακτήρες του arcade παιχνιδιού. Είχαν κολλήσει στον ήρωα του κοντού ξυλουργού, όταν ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα.

Ήταν ο κ. Μάριο Σεγκάλε (Mario Segale), ιδιοκτήτης του ακινήτου που είχε έρθει για να μιλήσει με τον τότε επικεφαλής Μινόρου Αρακάουα (Minoru Arakawa) επειδή είχε καθυστερήσει την πληρωμή του ενοικίου. Ο Αρακάουα βρισκόταν ήδη υπό μεγάλη πίεση καθώς η εταιρεία αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες με τον Σεγκάλε να τον επιπλήττει μπροστά σε όλους τους συνεργάτες του. Παρ’ όλα αυτά, ο Σεγκάλε έδωσε ένα «παραθυράκι» για να εξοφληθούν τα χρέη.

Μόλις έφυγε, όπως έγραψε ο Σεφ, η ομάδα κατάλαβε ότι είχε βρε το όνομά που έψαχνε: Super Mario!

Υπάρχει, ωστόσο, και μία διαφορετική εκδοχή. Ο πρώην υπεύθυνος αποθήκης, Ντον Τζέιμς (Don James), είχε δηλώσει ότι το όνομα δόθηκε περισσότερο σαν εσωτερικό αστείο, επειδή ο Σεγκάλε ήταν ιδιαίτερα εσωστρεφής και οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν τον είχαν συναντήσει ποτέ από κοντά.

Παρά τις διαφορετικές αφηγήσεις, ο ίδιος ο Μιγιαμότο επιβεβαίωσε, χρόνια αργότερα, ότι ο Mario πράγματι πήρε το όνομά του από τον ιδιοκτήτη ακινήτων χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο πρωταγωνιστής που έγινε γνωστός ως Super Mario είχε αρχικά μόνο δευτερεύοντα ρόλο στο Donkey Kong, αλλά μέχρι τη δεκαετία του 1990 η φήμη τους είχε εξαπλωθεί εδραιώνοντάς τον ως την αγαπημένη μασκότ της Nintendo. Τότε, οι δημιουργοί του τον απομόνωσαν από την αρχική ιστορία, του άλλαξαν επάγγελμα (από ξυλουργός σε υδραυλικός) και απέκτησε το δικό του παιχνίδι, το Mario Bros, που διαδραματιζόταν στους υπονόμους της Νέας Υόρκης.

Ποιος ήταν ο Μάριο Σεγκάλε

Ο πραγματικός Μάριο Σεγκάλε γεννήθηκε το 1934 στο Σιάτλ από Ιταλούς μετανάστες πρώτης γενιάς. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία το 1957 με ένα μόνο φορτηγό, ιδρύοντας μία μικρή κατασκευαστική εταιρεία που αργότερα εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις ανάπτυξης ακινήτων στην περιοχή της Ουάσιγκτον. Συμμετείχε σε μεγάλα έργα υποδομών, επενδύσεις γης και αναπτυξιακά projects στην περιοχή του Σιάτλ, χτίζοντας μία ιδιαίτερα επιτυχημένη επιχειρηματική καριέρα.

Παρά τη σύνδεσή του με τον Mario, ο Σεγκάλε απέφευγε συστηματικά τη δημοσιότητα. Σε μία από τις σπάνιες δηλώσεις του για το θέμα, είχε αστειευτεί λέγοντας: «Ακόμα περιμένω τις επιταγές από τα δικαιώματα». Παρ’ όλα αυτά, άνθρωποι από το περιβάλλον του ανέφεραν ότι ήταν περήφανος για αυτή τη μοναδική θέση που κατείχε στην ιστορία της ιαπωνικής εταιρείας.

Ο Σεγκάλε πέθανε το 2018 σε ηλικία 84 ετών, στο σπίτι του στην Ουάσιγκτον με τον θάνατό του να προκαλεί συγκίνηση στην κοινότητα των gamers παγκοσμίως.

Ένας υδραυλικός που έγινε ο απόλυτος θρύλος

Η μορφή του Mario διαμορφώθηκε κυρίως λόγω των τεχνολογικών περιορισμών της εποχής καθώς εκείνη την εποχή τα γραφικά των arcade παιχνιδιών είχαν πολύ μικρή ανάλυση. Ως αποτέλεσμα, ο Μιγιαμότο φαντάστηκε έναν χαρακτήρα που θα ήταν εύκολο να ξεχωρίσει και να θυμάται εύκολα το κοινό.

Αυτός ήταν και ο λόγος που επελέγη το μεγάλο μουστάκι αντί για ένα απλό στόμα, ένα καπέλο αντί για τα μαλλιά αφού εκείνη την εποχή ήταν δύσκολο να σχεδιαστούν με ακρίβεια αλλά και έντονα χρώματα ώστε να τον αναγνωρίζουν εύκολα στην οθόνη. Το χαρακτηριστικό κόκκινο καπέλο, η μπλε σαλοπέτα και το μαύρο μουστάκι καθιέρωσαν τον Mario ως μια εμβληματική φιγούρα των videogames.

Το όνομα Mario, όμως, ήταν εκείνο που τελικά του έδωσε προσωπικότητα και τον μετέτρεψε σε παγκόσμιο σύμβολο. Ο μικρός υδραυλικός έγινε η «βιτρίνα» για μια σειρά παιχνιδιών που θα τον ανεβάσουν στην πρώτη θέση. Αξέχαστα ήταν το Mario Bros. και το θρυλικό Super Mario Bros με την βιομηχανία των videogames να βλέπει μια σημαντική αναγέννηση ειδικά μετά το μεγάλο κραχ του 1983 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, μετατράπηκε σε εμπορικό φαινόμενο με ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, παιχνίδια, θεματικά πάρκα και αμέτρητα προϊόντα.

Πλέον, το Super Mario Bros. αναγνωρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα videogames όλων των εποχών καθώς καθόρισε τους κανόνες των platform games και επηρέασε ολόκληρo τον τομέα ενώ οι πωλήσεις του ξεπερνούν τα εκατοντάδες εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Σήμερα, τέσσερις δεκαετίες μετά τη «γέννησή του», ο μικροσκοπικός και δραστήριος ήρωας της Nintendo συνεχίζει να συστήνεται στις νέες γενιές παικτών και μπαίνει, με διαφορετικούς τρόπους και ιστορίες, στα σπίτια ενθουσιάζοντας μικρούς και μεγάλους.