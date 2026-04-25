Ο μεγιστάνας της K-pop, Μπανγκ Σι-χιουκ, ο άνθρωπος που δημιούργησε το supergroup BTS, ενδέχεται να συλληφθεί με την κατηγορία της δόλιας διαπραγμάτευσης πριν από την εισαγωγή της εταιρείας του, αξίας 7,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο χρηματιστήριο.

Η αστυνομία της Νότιας Κορέας ζήτησε από τους εισαγγελείς να εκδώσουν ένταλμα σύλληψης, με βάση κάποιες κατηγορίες που χρονολογούνται από το 2019 κατά τις οποίες παραπλάνησε επενδυτές, ισχυριζόμενος πως η δημόσια εγγραφή του ομίλου Hybe δεν ήταν πιθανή, ενώ παράλληλα προετοιμαζόταν κρυφά για αυτήν.

Η Hybe έκανε το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο Kospi της Νότιας Κορέας τον Οκτώβριο του 2020 και, σύμφωνα με την αστυνομία, ο Μπανγκ αποκόμισε περίπου 200 δισεκατομμύρια γουόν (136 εκατομμύρια δολάρια).

Η υπόθεση εναντίον του είναι μακροχρόνια και έχει οδηγήσει σε εφόδους στα κεντρικά γραφεία της Hybe, σε δέσμευση ορισμένων περιουσιακών του στοιχείων και σε εκκλήσεις για την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου της εταιρείας.

Ο 53χρονος υποστηρίζει ότι οι πράξεις του δεν ήταν παράνομες ωστόσο οι νοτιοκορεάτικες Αρχές του απαγόρευσαν την έξοδο από τη χώρα από τον Αύγουστο για όσο καιρό διαρκέσει η έρευνα σε βάρος του.

Αφίσα των BTS / Reuters

Το σκάνδαλο που «ταράζει» την παγκόσμια περιοδεία των BTS

Το αίτημα για ένταλμα έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου οι BTS, το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της Hybe και βασικός λόγος της τεράστιας επιτυχίας της, ξεκίνησαν μια παγκόσμια περιοδεία έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια απουσίας από τη μουσική σκηνή.

Παρατηρητές της μουσικής βιομηχανίας εκτιμούν ότι η Hybe αναμένεται να αποκομίσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια από την sold-out περιοδεία, η οποία θα πραγματοποιήσεις στάσεις σε 34 πόλεις παγκοσμίως.

Οι μετοχές της εταιρείας έφτασαν σε υψηλό τετραετίας όταν οι BTS ανακοίνωσαν την παγκόσμια περιοδεία τους τον Ιανουάριο, προσθέτοντας πάνω από 1 τρισεκατομμύριο γουόν στην αγοραία αξία της.

Ο Μπανγκ, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια εξάπλωση του συγκροτήματος, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Billboard ότι οι BTS έχουν γίνει σαν «τουριστικό αξιοθέατο… ευρέως αναγνωρισμένο και αγκαλιασμένο από το παγκόσμιο κοινό». Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νότιας Κορέας, όσοι καταδικάζονται για παράνομα κέρδη ύψους 5 δισεκατομμυρίων γουόν ή περισσότερο αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης από πέντε χρόνια έως και ισόβια κάθειρξη.

Ποιος είναι ο Μπανγκ Σι-χιουκ

Για τον 53χρονο, σήμερα, μουσικό παραγωγό, το πάθος για τη μουσική ξεκίνησε από νεαρή ηλικία. Στο γυμνάσιο ήταν μέλος συγκροτήματος που ερμήνευε τραγούδια που έγραφε ο ίδιος, ενώ η καριέρα του ως τραγουδοποιός άρχισε να αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια των φοιτητικών του χρόνων.

Το 1997 ίδρυσε την JYP Entertainment μαζί με τον τραγουδοποιό Park Jin-young. Όπως και η Hybe, η JYP συγκαταλέγεται σήμερα στους «τέσσερις μεγάλους» ομίλους της K-pop.

Μία από τις πρώτες επιτυχίες των Bang και Park ήταν η συμβολή τους σε συγκροτήματα της πρώτης γενιάς της K-pop, γεγονός που τους χάρισε τη φήμη των επιτυχημένων δημιουργών και έδωσε στον Bang το παρατσούκλι «Hitman Bang».

Πώς ιδρύθηκαν οι BTS

Το 2005 αποχώρησε από την JYP για να ιδρύσει τη δική του εταιρεία, την Big Hit Entertainment, γνωστή σήμερα ως Hybe. Το 2010 ξεκίνησε τη δημιουργία ενός επταμελούς αγορίστικου συγκροτήματος, ωστόσο χρειάστηκαν αρκετά χρόνια μέχρι να διαμορφωθούν οι BTS όπως τους γνωρίζουμε σήμερα.

Αρχικά το συγκρότημα είχε σχεδιαστεί ως hip-hop ομάδα, όμως ο Μπανγκ αποφάσισε να υιοθετήσει το «μοντέλο είδωλου της K-pop», λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό πλαίσιο, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στο Time το 2019. Σημειώνεται δε ότι, η εταιρεία του βρίσκεται επίσης πίσω από άλλα μεγάλα συγκροτήματα της K-pop, όπως οι Seventeen, οι Le Sserafim και οι Katseye.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι BTS εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο επιτυχημένα ποπ συγκροτήματα στην ιστορία: έγιναν το πρώτο κορεατικό συγκρότημα που έφτασε στην κορυφή του Billboard Hot 100 και το πρώτο ασιατικό συγκρότημα που ξεπέρασε τα πέντε δισεκατομμύρια streams στο Spotify.

Οι μετοχές της Big Hit Entertainment έκαναν το χρηματιστηριακό τους ντεμπούτο τον Οκτώβριο του 2020 στα 235 δολάρια ανά μετοχή, υπερδιπλασιάζοντας την τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς που ήταν 110 δολάρια.

Το 2019, το Bloomberg υπολόγιζε την περιουσία του Μπανγκ σε περίπου 770 εκατομμύρια δολάρια. Έκτοτε έχει ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ τον περασμένο μήνα κατείχε περισσότερες από 13 εκατομμύρια μετοχές της Hybe, αξίας σχεδόν 5 τρισεκατομμυρίων γουόν, σύμφωνα με το Korea CXO Research Institute.

Οι κατηγορίες για παράνομο εμπόριο

Τον Δεκέμβριο του 2024, η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Νότιας Κορέας ξεκίνησε έρευνα για ισχυρισμούς ότι ο Μπανγκ συνήψε συμφωνίες κατανομής κερδών με ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια πριν από την εισαγωγή της Hybe στο χρηματιστήριο, χωρίς να προβεί στη νόμιμη δημοσιοποίηση.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι παραπλάνησε υφιστάμενους επενδυτές και εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, πείθοντάς τους ότι δεν υπήρχαν σχέδια για δημόσια εγγραφή, ώστε να πουλήσουν τις μετοχές τους σε ιδιωτικό επενδυτικό ταμείο με το οποίο φέρεται να είχε δεσμούς.

Στη συνέχεια, φέρεται να έλαβε μερίδιο 30% από τα παράνομα έσοδα, ύψους 200 δισεκατομμυρίων γουόν, όταν το ταμείο πούλησε το μερίδιό του μετά την εισαγωγή της Hybe στο χρηματιστήριο.

Από την πλευρά της, η Hybe αρνείται οποιαδήποτε αδικοπραγία, υποστηρίζοντας ότι είχε παραδώσει αντίγραφο της συμφωνίας στους αναδόχους της δημόσιας εγγραφής, οι οποίοι έκριναν ότι δεν ήταν απαραίτητη η δημοσιοποίησή της.

Ο Μπανγκ έχει επίσης αρνηθεί κάθε κατηγορία καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών.

Την Τρίτη, οι δικηγόροι του δήλωσαν ότι «λυπούνται» για το αίτημα έκδοσης εντάλματος σύλληψης. «Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όλες τις νόμιμες διαδικασίες και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξηγήσουμε με σαφήνεια τη θέση μας», ανέφεραν.

Οι μετοχές της Hybe υποχώρησαν κατά 2,3% στο κλείσιμο της συνεδρίασης την Τρίτη, ενώ ο δείκτης αναφοράς Kospi σημείωσε άνοδο 2,7%. Οι μετοχές των άλλων τριών μεγάλων ομίλων της K-pop επίσης κατέγραψαν πτώση.