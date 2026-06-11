Αυτά είναι τα χειρότερα αεροδρόμια της Ευρώπης - Ποια είναι τα δύο ελληνικά

Η νέα κατάταξη της AirHelp εξετάζει παράγοντες όπως η ακρίβεια των δρομολογίων, που σημαίνει αφίξεις πτήσεων εντός 15 λεπτών από το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα, καθώς και την εμπειρία των επιβατών και τις εγκαταστάσεις, οι οποίες βασίζονται σε σχεδόν 14.300 μοναδικές αξιολογήσεις αεροδρομίων από ταξιδιώτες σε 76 χώρες.

Στο πλαίσιο της έρευνας, γράφει το to Euronews, ζητείται από τους επιβάτες να αξιολογήσουν τα αεροδρόμια σε θέματα όπως το προσωπικό, οι χρόνοι αναμονής, η προσβασιμότητα, η καθαριότητα, η σήμανση και οι πληροφορίες, καθώς και οι προσφορές εστιατορίων και καταστημάτων. Κάθε στοιχείο βαθμολογείται σε μια κλίμακα από «πολύ κακό» έως «πολύ καλό».



Για το 2026, αναλύθηκαν 279 αεροδρόμια από 76 χώρες και τους απονεμήθηκε η βαθμολογία AirHelp Score, η οποία σταθμίζεται κατά 60% με βάση την ακρίβεια των πτήσεων και κατά 20% με βάση την εμπειρία των επιβατών, τις εγκαταστάσεις και την άνεση, αντίστοιχα.

Τα καλύτερα αεροδρόμια στην Ευρώπη

Φέτος, το καλύτερο αεροδρόμιο στην Ευρώπη είναι το αεροδρόμιο του Μπόντο στη Νορβηγία, το οποίο κατέλαβε την ένατη θέση στη συνολική κατάταξη. Το αεροδρόμιο, το οποίο βρίσκεται ακριβώς βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, έχει βαθμολογία ακρίβειας 8,7, πράγμα που σημαίνει ότι το 87% των πτήσεων που έφτασαν μεταξύ 1ης Μαΐου 2025 και 30ης Απριλίου 2026 ήταν ακριβείς. Το Μπόντο έλαβε επίσης βαθμολογία 7,6 για την εμπειρία των επιβατών και 7,0 για τις εγκαταστάσεις και την άνεση.



Το αεροδρόμιο Billund στη Δανία μπήκε επίσης οριακά στην πρώτη δεκάδα, χάρη στη βαθμολογία του 8,1 για την ακρίβεια των πτήσεων. Το αεροδρόμιο είχε καλύτερη επίδοση όσον αφορά την εμπειρία των επιβατών, με βαθμολογία 8,7, καθώς και τις εγκαταστάσεις και την άνεση, όπου έλαβε βαθμολογία 7,7.



Το επόμενο ευρωπαϊκό αεροδρόμιο στην κατάταξη, το αεροδρόμιο του Μπιλμπάο στην Ισπανία, βρίσκεται στην 21η θέση συνολικά, με βαθμολογία 8,4 για την ακρίβεια, 8,0 για την εμπειρία και 7,0 για τις εγκαταστάσεις.



Το αεροδρόμιο Μπέργκεν Φλέσλαντ ακολούθησε αμέσως μετά στην 23η θέση, ενώ το αεροδρόμιο Χαβαλιμάνι της Κωνσταντινούπολης συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα της Ευρώπης στην 29η θέση.

Τα χειρότερα αεροδρόμια της Ευρώπης

Άσχημα νέα για τους κατοίκους της Λισαβόνας, καθώς το αεροδρόμιο Humberto Delgado της Λισαβόνας κατατάχθηκε 274ο συνολικά. Το αεροδρόμιο έχει βαθμολογία ακρίβειας μόλις 6,3, με 7,3 και 6,8 στις άλλες δύο κατηγορίες, αντίστοιχα.



Το αεροδρόμιο Διαγόρας της Ρόδου, στην 271η θέση, επίσης είχε κακή απόδοση λόγω της βαθμολογίας ακρίβειας 6,5.



Το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ κατέλαβε την 269η θέση, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου στην Κρήτη την 268η και το αεροδρόμιο της Νίκαιας-Κυανής Ακτής την 267η.