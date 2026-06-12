Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο του Αμβούργου - Το απίστευτο λάθος που οδήγησε στο χάος

Μεγάλες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στο Αμβούργο, αφού τερματικός σταθμός χρειάστηκε να εκκενωθεί για λόγους ασφαλείας, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου.



«Τα προληπτικά μέτρα που έλαβε η ομοσπονδιακή αστυνομία έχουν αρθεί και οι επιβάτες περνούν ξανά από τον έλεγχο ασφαλείας. Οι πτήσεις συνεχίζονται», πρόσθεσε.



«Ωστόσο, θα υπάρξουν καθυστερήσεις, σε κάποιες περιπτώσεις σημαντικές, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πτήσεις θα ακυρωθούν», διευκρίνισε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τον αριθμό αυτών.



Υπενθυμίζεται ότι όλα συνέβησαν γύρω στις 09:45 π.μ. τοπική ώρα, την Παρασκευή 12 Ιουνίου, όταν άνδρας ενεργοποίησε τον μηχανισμό έκτακτης ανάγκης σε πόρτα, αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε απαγορευμένο χώρο. Ο δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται στο Τμήμα Αεροδρομίου της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Εκτιμάται ότι πιθανότατα απλώς έχασε τον δρόμο του.



Πηγή: Reuters, ΑΠΕ