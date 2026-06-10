Πιλότος της Air Canada μετέφερε επιβάτες για 17 χρόνια με πλαστή άδεια

Ένας πρώην πιλότος της Air Canada αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για το ότι μετέφερε δεκάδες χιλιάδες επιβάτες για σχεδόν 17 χρόνια με πλαστή άδεια πιλότου, ανακοίνωσε η καναδική αστυνομία.



Ο Geoffrey Wall, γράφει το CNN, συνελήφθη την 1η Ιουνίου, αφού οι ερευνητές αναφέρουν ότι ήταν κυβερνήτης σε πάνω από 900 πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού από το 2009 έως το 2025, χωρίς να έχει αποκτήσει ποτέ την κατάλληλη άδεια ή να έχει ολοκληρώσει τις υποχρεωτικές εξετάσεις.



«Αυτή η έρευνα και οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται μοιάζουν με σενάριο ταινίας», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της Περιφερειακής Αστυνομίας του Peel, Milinovich, σε συνέντευξη Τύπου στο Οντάριο. «Ο (Wall) ανέβηκε στη θέση του κυβερνήτη, όπου για σχεδόν 17 χρόνια πέταγε με Boeing 767, 777 και 787», ενώ κέρδιζε μισθό σχεδόν 3 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων (περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ).

Οι κατηγορίες θυμίζουν την ταινία του 2002 «Catch Me If You Can», όπου ένας έφηβος καταφέρνει με τα λόγια του να γίνει πιλότος της PanAm.

Στην περίπτωση αυτή, ο Wall κατείχε άδεια πτήσης εμπορικών αεροσκαφών καθ' όλη τη διάρκεια της 27ετούς καριέρας του στην Air Canada, αλλά η αστυνομία αναφέρει ότι δεν κατείχε ποτέ άδεια πιλότου αεροπορικών μεταφορών για αεροπλάνα, γνωστή και ως ATPL-A, η οποία απαιτούνταν όταν προήχθη σε κυβερνήτη. «Πιστεύουμε ότι ο κατηγορούμενος παρουσίασε ψευδώς τα προσόντα του τόσο στον εργοδότη του όσο και στην ρυθμιστική αρχή», δήλωσε ο Milinovich.



Ο Wall συνελήφθη μετά από μια εξέταση ρουτίνας των πιστοποιητικών του το 2025 που αποκάλυψε «ανωμαλίες… στα έγγραφα της άδειας πιλότου» και η Air Canada ειδοποίησε τις ρυθμιστικές αρχές, ανέφεραν οι ερευνητές.

Αποσύρθηκε το 2025 πριν ξεκινήσει η ρυθμιστική και ποινική έρευνα, που ονομάστηκε «Project Icarus», τον Ιανουάριο.

Η αεροπορική εταιρεία σημείωσε ότι ο Wall ήταν πιστοποιημένος εμπορικός πιλότος και έδειχνε τακτικά ότι ήταν ικανός να πιλοτάρει με ασφάλεια μεγάλα αεροσκάφη.



«Η ασφάλεια δεν διακυβεύτηκε από αυτό το περιστατικό, καθώς όλοι οι πιλότοι της Air Canada υποβάλλονται σε υποχρεωτική επαναληπτική εκπαίδευση κάθε έξι μήνες για την επικύρωση της ικανότητάς τους στην πτήση, συμπεριλαμβανομένου ενός ελέγχου πτήσης με πιστοποιημένο πιλότο ελέγχου της Transport Canada κάθε 12 μήνες», ανέφερε η Air Canada σε ανακοίνωση.

«Ωστόσο, η κατάλληλη αδειοδότηση αποτελεί βασικό στοιχείο της πολυεπίπεδης προσέγγισης της αεροπορικής βιομηχανίας όσον αφορά την ασφάλεια και γι’ αυτό η Air Canada αντιμετωπίζει το θέμα αυτό με τη μέγιστη σοβαρότητα», πρόσθεσε η αεροπορική εταιρεία.



Ο Wall τιμωρήθηκε με πρόστιμο από την Transport Canada και αντιμετωπίζει επτά ποινικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης άνω των 5.000 δολαρίων, δύο κατηγοριών για την κυκλοφορία πλαστών εγγράφων και τριών κατηγοριών για κατοχή πλαστού σήματος, σύμφωνα με την αστυνομία. Αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 29 Ιουνίου 2026.