Βραζιλία: 72χρονος πιλότος επέζησε από συντριβή αεροσκάφους και βρέθηκε ζωντανός 24 ώρες μετά

Μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης εκτυλίχθηκε στη βόρεια Βραζιλία, όπου ένας 72χρονος πιλότος εντοπίστηκε ζωντανός περισσότερες από 24 ώρες μετά τη συντριβή του μικρού αεροπλάνου του σε πυκνή ζούγκλα κοντά στο Μπελέμ.

Ο Altevir Edson, έμπειρος πιλότος, θεωρήθηκε αρχικά νεκρός όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος του έχασε τον έλεγχο, αφού ένας γύπας έπεσε πάνω στον έλικα. Η σύγκρουση με το μεγάλο πτηνό είχε ως αποτέλεσμα το αεροπλάνο να πέσει κάθετα στο έδαφος, σύμφωνα με τη Sun.

Όταν οι αρχές εντόπισαν τα συντρίμμια, ο 72χρονος δεν βρισκόταν πουθενά. Αμέσως ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η οποία ήταν δύσκολη λόγω της πυκνής βλάστησης του τροπικού δάσους. Εκτιμάται ότι ο Edson περιπλανήθηκε μέσα στη ζούγκλα προσπαθώντας να ζητήσει βοήθεια, αλλά γρήγορα χάθηκε και αποπροσανατολίστηκε.

Τελικά, εντοπίστηκε περισσότερο από τρία μίλια μακριά από το σημείο της συντριβής, χάρη στη χρήση ειδικών σκύλων και drone που επιστρατεύτηκαν από τις ομάδες διάσωσης. Βίντεο από την επιχείρηση δείχνει διασώστες βουτηγμένους μέχρι τον λαιμό στο νερό, να μεταφέρουν τον τραυματισμένο πιλότο σε ασφαλές σημείο.

Ο αντισυνταγματάρχης Abedolins Xavier δήλωσε: «Ήταν αποπροσανατολισμένος, με πολλαπλές εκδορές και περιορισμένη κινητικότητα. Πραγματοποιήσαμε μια πρόχειρη διάσωση και καταφέραμε να τον μεταφέρουμε σε κατοικημένη περιοχή».

Μετά την παροχή πρώτων βοηθειών επί τόπου, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι συγκρούσεις μικρών αεροσκαφών με άγρια πτηνά δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο στη Βραζιλία.

Η αστυνομία βρήκε κοντά στα συντρίμμια το ρολόι του πιλότου, τα γυαλιά και μέρος των ρούχων του. Το παράθυρο της καμπίνας ήταν σπασμένο, ενώ στο σημείο υπήρχαν και κηλίδες αίματος. Η Πολεμική Αεροπορία της Βραζιλίας έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της συντριβής.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τη συντριβή αεροσκάφους σε χαμηλό κτίριο στο Μπέλο Οριζόντε, στα νοτιοανατολικά της χώρας, όπου μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο γιος του δημάρχου.