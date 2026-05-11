Ντένβερ: Η συγκλονιστική στιγμή που το αεροπλάνο παρασέρνει τον πεζό στον διάδρομο του αεροδρομίου

Βίντεο ντοκουμέντο είδε το φως της δημοσιότητας από το Ντένβερ, όταν αεροπλάνο παρέσυρε και σκότωσε έναν άνθρωπο, στον διάδρομο απογείωσης. Στα πλάνα φαίνεται το θύμα να περπατά αργά στον διάδρομο του αεροδρομίου, ενώ το αεροπλάνο έρχεται πάνω του με 230 χλμ την ώρα. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρότατη. Ο κινητήρας του αεροσκάφους χτύπησε το θύμα, με αποτέλεσμα ο διάδρομος να γεμίσει ανθρώπινα μέλη και να ξεσπάσει φωτιά.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το δυστύχημα έγινε περίπου 2 λεπτά, αφού το θύμα πήδηξε τον φράχτη ασφαλείας του αεροδρομίου. Ακόμη παραμένει αγνώστων στοιχείων και φέρεται πως δεν ανήκει στο προσωπικό του αεροδρομίου.

Σοκάρει και το ηχητικό απόσπασμα από τη στιγμή που ο πιλότος ενημερώνει τον πύργο ελέγχου για το περιστατικό. «Μόλις χτυπήσαμε κάποιον… έχουμε φωτιά στον κινητήρα», ακούγεται να λέει.

At Denver Airport, Frontier Airlines Flight 4345 hits a person on runway



Αφού το αεροπλάνο ακινητοποιήθηκε, οι 224 επιβαίνοντες εκκένωσαν το αεροπλάνο με τις φουσκωτές τσουλήθρες έκτακτης ανάγκης, ενώ από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά ακόμη 12 άτομα.

Επιβάτης του αεροπλάνου περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε: «Ειλικρινά, ήταν η πιο τρομακτική εμπειρία της ζωής μου. Ήμουν στην πτήση και κοίταξα δεξιά μου και είδα απλά μια φωτιά, άκουσα έναν δυνατό κρότο, οι άνθρωποι άρχισαν να ουρλιάζουν. Νόμιζα ότι θα πέθαινα».