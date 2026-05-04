Αεροπορικό δυστύχημα στη Βραζιλία: Μονοκινητήριο αεροπλάνο έπεσε πάνω σε πολυκατοικία - Δυο νεκροί

Αεροπορική τραγωδία σημειώθηκε την Κυριακή 3 Μαΐου στην πόλη Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας όταν ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο συνετρίβη σε τριώροφο κτίριο.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δύο άνθρωποι και άλλοι τρεις να τραυματιστούν, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Νεκροί είναι οι δύο πιλότοι, ενώ οι τρεις επιβάτες διακομίστηκαν σοβαρά τραυματισμένοι σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, κανείς ένοικος της πολυκατοικίας δεν τραυματίστηκε, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης τμήματος του κτιρίου.

NEW: Plane crashes into building in Belo Horizonte city of Brazil pic.twitter.com/tN00pRHVYk — Insider Paper (@TheInsiderPaper) May 4, 2026

Το δίκτυο TV Globo μετέδωσε βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που το Embraer EMB-721C χάνει ύψος, αποφεύγει με δυσκολία πολυώροφα κτίρια στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Σιλβέιρα, ακολούθως όμως συντρίβεται σε μια πολυκατοικία.

Αξιωματούχος της πυροσβεστικής διευκρίνισε στον ιστότοπο G1 πως το αεροσκάφος συνετρίβη στο κλιμακοστάσιο και όχι σε διαμέρισμα της πολυκατοικίας. Εικόνες που δημοσιοποίησε η πυροσβεστική υπηρεσία δείχνουν κλιμακοφόρα οχήματα να απομακρύνουν ενοίκους από τα διαμερίσματα.

Σύμφωνα με το G1, ο πιλότος του Embraer ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου στο αεροδρόμιο της Παμπούλια, από όπου είχε απογειωθεί το αεροσκάφος, πως αντιμετώπιζε μηχανική βλάβη.