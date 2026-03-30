Παραιτήθηκε ο CEO της Air Canada μετά τις αντιδράσεις για τις δηλώσεις του μετά το δυστύχημα

Οι επικρίσεις που δέχθηκε ο Michael Rousseau για το γεγονός ότι εξέδωσε συλλυπητήριο μήνυμα σχεδόν αποκλειστικά στα αγγλικά, μετά από το θανατηφόρο ατύχημα, τον οδήγησαν σε παραίτηση. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι στη διαδικασία αναζήτησης νέου επικεφαλής θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Air Canada, Michael Rousseau, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του, λίγες ημέρες μετά τις έντονες αντιδράσεις για το συλλυπητήριο μήνυμά του, εκφωνημένο σχεδόν εξ ολοκλήρου στα αγγλικά, έπειτα από το θανατηφόρο περιστατικό με αεροσκάφος της Air Canada στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ο Rousseau, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του CEO το 2021, θα αποσυρθεί έως το τέλος του τρίτου τριμήνου. Το διοικητικό συμβούλιο θα αξιολογήσει υποψήφιους διαδόχους βάσει αρκετών κριτηρίων, «συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας επικοινωνίας στα γαλλικά», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, σύμφωνα με τους New York Times.

Ο Καναδάς έχει δύο επίσημες γλώσσες, τα αγγλικά και τα γαλλικά. Η Air Canada, με έδρα το Μόντρεαλ, υποχρεούται να προσφέρει υπηρεσίες και στις δύο.

Στις 22 Μαρτίου, πτήση της Air Canada Express από το Μόντρεαλ συγκρούστηκε με όχημα της πυροσβεστικής στο διάδρομο μετά την προσγείωση στο LaGuardia, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι δύο πιλότοι και να τραυματιστούν δεκάδες άνθρωποι.

Αντιδράσεις για το «bonjour» και το «merci»

Ο Rousseau, 68 ετών, δέχθηκε σφοδρή κριτική όταν δημοσίευσε βίντεο συλλυπητηρίων σχεδόν αποκλειστικά στα αγγλικά,περιοριζόμενος ουσιαστικά μόνο σε ένα «bonjour» και «merci» στα γαλλικά, κάτι που θεωρήθηκε προσβλητικό για τους γαλλόφωνους Καναδούς. Πολιτικοί αντέδρασαν άμεσα, υποστηρίζοντας ότι η αδυναμία του να μιλήσει γαλλικά δείχνει έλλειψη σύνδεσης με ένα σημαντικό τμήμα της χώρας.

Στο Κεμπέκ, οι βουλευτές ψήφισαν ομόφωνα υπέρ πρότασης που ζητούσε την παραίτησή του. Ο Καναδός πρωθυπουργός, Mark Carney, δήλωσε ότι ήταν «πολύ απογοητευμένος».

«Πρέπει να θυμόμαστε ότι σε αυτό το τραγικό δυστύχημα χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, και όλες μου οι σκέψεις είναι με τις οικογένειες», δήλωσε η δήμαρχος του Μόντρεαλ, Soraya Martinez Ferrada, σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη. «Τώρα, είχε την ευθύνη να δείξει σεβασμό στους ανθρώπους μας και στη γαλλόφωνη κοινότητα. Δεν το έκανε, και νομίζω ότι έχασε τον σεβασμό της γαλλόφωνης κοινότητας.»

Ο Rousseau εξέδωσε δημόσια συγγνώμη, λέγοντας ότι οι γλωσσικοί του περιορισμοί απομάκρυναν την προσοχή από τις οικογένειες που θρηνούν και από τις προσπάθειες των εργαζομένων της εταιρείας.

Ο Rousseau εντάχθηκε στην Air Canada το 2007 ως εκτελεστικός αντιπρόεδρος και οικονομικός διευθυντής, ενώ το 2019 έγινε αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος.

Ως CEO, οδήγησε την εταιρεία στην ανάκαμψη μετά τον Covid-19 και προώθησε πρωτοβουλίες όπως η αντικατάσταση παλαιότερων, λιγότερο αποδοτικών αεροσκαφών.