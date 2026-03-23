Νέα Υόρκη: Σφοδρή σύγκρουση αεροσκάφους με όχημα στο La Guardia - Αναφορές για τραυματίες

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο La Guardia της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα (23/3), όταν επιβατικό αεροσκάφος τύπου CRJ-900 της Air Canada Express συγκρούστηκε με όχημα εδάφους αμέσως μετά την προσγείωσή του.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανέφερε νωρίτερα ότι αποφάσισε το Λα Γκουάρντια να κλείσει και όλες οι πτήσεις προς και αυτό να ανασταλούν τις επόμενες ώρες, λόγω «επείγοντος περιστατικού» στο οποίο ενεπλάκη «αεροσκάφος» χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Σύμφωνα με την εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, το συμβάν καταγράφηκε αργά το βράδυ της Κυριακής (06:15 ώρα Ελλάδας), προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών. Δεν είναι σαφές ακόμη αν υπήρξαν θάνατοι στο «συμβάν».

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν το αεροσκάφος ακινητοποιημένο στον διάδρομο, με ισχυρή παρουσία προσωπικού γύρω του.

Οι πρώτες φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης -δεν έχουν επαληθευτεί ως αυτό το στάδιο- εικονίζουν το πιλοτήριο να έχει υποστεί πολύ σοβαρή ζημιά, πάντως την υπόλοιπη άτρακτο άθικτη, ωστόσο το πρόσθιο τμήμα έχει υψωθεί σε γωνία κάπου 30 μοιρών.

Επιβατικό αεροσκάφους τύπου CRJ-900 (Bombardier) της Air Canada Express συγκρούστηκε με όχημα εδάφους αμέσως μετά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο, ανέφερε νωρίτερα μέσω X η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 περί τις 06:15 (ώρα Ελλάδας).

Το δικινητήριο αεροσκάφος είναι σχεδιασμένο για να εκτελεί περιφερειακά δρομολόγια και έχει χωρητικότητα ως και 90 επιβατών, ανάλογα με τη διαμόρφωση. Η Air Canada δεν έχει σχολιάσει ακόμη.

Την ίδια ώρα, η New York Post μεταδίδει, ότι τουλάχιστον τέσσερις πυροσβέστες που επέβαιναν στο όχημα εδάφους έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, το ατύχημα σημειώθηκε υπό συνθήκες έντονης κακοκαιρίας.

Το συγκεκριμένο μοντέλο αεροσκάφους χρησιμοποιείται κυρίως για περιφερειακές πτήσεις και μπορεί να μεταφέρει έως και 90 επιβάτες, ανάλογα με τη διαμόρφωσή του.