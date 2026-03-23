Τρόμος στην Κολομβία: Αεροπλάνο με 110 στρατιωτικούς συνετρίβη στα σύνορα με το Περού - Βίντεο

Αεροπορικό Δυστύχημα συγκλονίζει την Κολομβία σήμερα Δευτέρα (23/3), με ένα μεταγωγικό αεροσκάφος των Κολομβιανών Ενόπλων Δυνάμεων, στο οποίο επέβαιναν πάνω από 100 άτομα, να συντρίβεται στο νότιο τμήμα της χώρας.

Ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες ανέφερε ότι το τραγικό συμβάν έγινε λίγο μετά την απογείωση του αεροσκάφους από το Πουέρτο Λεγκίσαμο στο διαμέρισμα Πουτουμάγιο, κοντά στα σύνορα με το Περού. «Ο ακριβής αριθμός των νεκρών και τα αίτια της συντριβής δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το δίκτυο Blu Radio, στο αεροσκάφος τύπου C-130 επέβαιναν 110 στρατιωτικοί. Συνετρίβη σε απόσταση μόλις 3 χιλιομέτρων από κατοικημένη περιοχή, επισημαίνει.

Σε βίντεο που μεταδίδουν κολομβιανά μέσα ενημέρωσης, διακρίνονται τα φλεγόμενα συντρίμμια του Hercules C-130 σε μια δασώδη περιοχή. Το Blu Radio μεταδίδει πως περίπου 20 επιβαίνοντες διασώθηκαν.