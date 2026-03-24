Τραγικός απολογισμός στην Κολομβία: 66 οι νεκροί από τη συντριβή αεροπλάνου

Τουλάχιστον 66 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, όταν στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 Hercules συνετρίβη στη νότια Κολομβία, αμέσως μετά την απογείωσή του. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας, το αεροσκάφος με 125 επιβαίνοντες κατέπεσε στο Πουέρτο Λεγκίσαμο, στον νομό Πουτουμάγιο, κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό.

Η τραγωδία σημειώθηκε περί τις 10:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδας), αμέσως μετά την απογείωση του αεροσκάφους. Για άγνωστο λόγο, το αεροσκάφος κατέπεσε με αποτέλεσμα τον θάνατο 58 μελών του στρατού ξηράς, έξι μελών της πολεμικής αεροπορίας και δύο αστυνομικών.

🔴 🇨🇴 A Colombian Air Force aircraft has crashed, carrying at least 100 military personnel.

There are no immediate reports on casualties or the cause of the crash.

— News 1 (@News1fr) March 23, 2026

Η συντριβή προκαλεί σοκ στη χώρα, καθώς εκτός από τους 66 νεκρούς, δεκάδες άλλοι επιβάτες είναι τραυματίες, με τις αρχές να προσπαθούν να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ