Τέσσερις νεκροί από το πλήρωμα του αμερικανικού ιπτάμενου τάνκερ που συνετρίβη

Τέσσερα από τα έξι μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους KC-135 Stratotanker, που συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, έχουν επιβεβαιωθεί νεκρά, σύμφωνα με ανακοίνωση της U.S. Central Command (CENTCOM). Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των δύο αγνοουμένων.

Το αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού συνετρίβη την Πέμπτη στο δυτικό τμήμα του Ιράκ, σε περιστατικό στο οποίο φέρεται να ενεπλάκη και άλλο αεροσκάφος.

Four Confirmed Deceased in Loss of U.S. KC-135 Over Iraq



TAMPA, Fla. – At approximately 2 pm ET on March 12, a U.S. KC-135 refueling aircraft went down in western Iraq. Four of six crew members on board the aircraft have been confirmed deceased as rescue efforts continue.



The… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026

Ωστόσο, σύμφωνα με την αμερικανική στρατιωτική διοίκηση, η απώλεια του αεροσκάφους δεν αποδίδεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά.

«Οι συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφείλεται σε εχθρικά ή φίλια πυρά», αναφέρεται στην ανακοίνωση της CENTCOM.

Την ίδια στιγμή, η οργάνωση Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ υποστήριξε ότι κατέρριψε το αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού.

Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι προχώρησε στην κατάρριψη του KC-135, υποστηρίζοντας ότι η ενέργεια έγινε «για την υπεράσπιση της κυριαρχίας και του εναέριου χώρου του Ιράκ».