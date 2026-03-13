Συντριβή ιπτάμενου τάνκερ των ΗΠΑ: 5 Αμερικανοί αγνοούνται - «Εμείς το ρίξαμε» λέει το Ιράν

Αμερικανικό αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού με καύσιμα συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), διευκρινίζοντας ότι η απώλεια του KC-135 δεν οφειλόταν «σε εχθρικά ή φίλια πυρά».

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη», πρόσθεσε η CENTCOM, σύμφωνα με την οποία έτερο αεροσκάφος το οποίο ενεπλάκη στο «συμβάν» μπόρεσε «να προσγειωθεί με ασφάλεια».

Δεν έδωσε καμιά λεπτομέρεια για τον αριθμό των επιβαινόντων στο αεροσκάφος που συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ, ούτε για την κατάστασή τους.

Την ίδια ώρα Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN πως τουλάχιστον πέντε μέλη πληρώματος επέβαιναν στο KC-135 που συνετρίβη.

Γενικά, τα πληρώματα των KC-135 Stratotanker (Boeing) είναι τριμελή, όμως μπορεί να αυξάνονται, ανάλογα με την αποστολή.

U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

«Περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιοποιούνται ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η κατάσταση», διαβεβαίωσε η CENTCOM, ζητώντας «υπομονή» ώσπου «συγκεντρωθούν περισσότερες λεπτομέρειες ώστε να υπάρξει σαφήνεια για τις οικογένειες των στρατιωτικών» που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Ο ιρανικός στρατός από την πλευρά του υποστήριξε σε ανακοινωθέν του, το περιεχόμενο του οποίου μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση IRIB, ότι το αεροσκάφος χτυπήθηκε από αντιαεροπορικό πύραυλο ο οποίος εκτοξεύτηκε από οργανώσεις της «αντίστασης» -προσκείμενες στην Τεχεράνη- κι ότι κανένα μέλος του πληρώματος δεν επέζησε.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, εξ όσων είναι γνωστά, πρόκειται για το τέταρτο αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος που χάνει η αμερικανική πολεμική αεροπορία από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, μετά τα τρία μαχητικά F-15 που καταρρίφθηκαν από φίλια πυρά στους αιθέρες του Κουβέιτ.

Τα Stratotanker, μήκους 41,5 μέτρων και με άνοιγμα πτερύγων 40 μέτρων, είναι τετρακινητήρια και έχουν δυνατότητα μεταφοράς φορτίου βάρους 38 τόνων και πλέον, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Φωτο: REUTERS/Marcelo del Pozo

Τραμπ: Ο στρατός μας είναι άφθαστος

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν εξελίσσεται «πολύ γρήγορα», λίγες ώρες αφού ο νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, διεμήνυσε ότι η χώρα του θα εκδικηθεί τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.

«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Όλα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας είναι άφθαστος», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Το Ιράν «είναι στ’ αλήθεια έθνος τρόμου και μίσους, και (οι Ιρανοί) πληρώνουν σήμερα μεγάλο τίμημα», πέταξε ακόμη ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ πλάι του.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει αντιφατικά μηνύματα για την πορεία του πολέμου, που εξαπολύθηκε την 28η Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν και έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή.

Μεταξύ άλλων, έχει πει ότι οι ΗΠΑ «νίκησαν», ή ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει «πολύ σύντομα», ενώ ταυτόχρονα επιμένει στην ανάγκη να συνεχιστούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Δεν απάντησε άμεσα σε όσα είπε στον πρώτο μήνυμά του ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Χαμενεΐ, που υποσχέθηκε εκδίκηση για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κι ότι η πίεση στο στενό του Χορμούζ θα συνεχιστεί.

Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν κι άλλο χθες Πέμπτη, καθώς η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός έχει κλείσει σχεδόν εντελώς, καθώς ελέγχεται de facto από την Τεχεράνη. Από αυτή διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) προς παράδοση στη διεθνή αγορά.