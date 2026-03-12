Νετανιάχου: Συντρίβουμε το Ιράν και τη Χεζμπολάχ - «Θα νιώσει ακόμη περισσότερο τη δύναμή μας»

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης (12/3) ότι το Ισραήλ συντρίβει το Ιράν και τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

«Ζούμε ιστορικές ημέρες για το Κράτος του Ισραήλ», είπε ο Νετανιάχου κατά την πρώτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Πλήττουμε και κατατροπώνουμε τους εντολοδόχους του, τη Χεζμπολάχ, στον Λίβανο», τόνισε.

«Η Χεζμπολάχ νιώθει τη δύναμή μας και θα τη νιώσει ακόμη περισσότερο. Θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα», συμπλήρωσε.

Το Ιράν δεν είναι πλέον το ίδιο ύστερα από σχεδόν δύο εβδομάδες σφοδρών αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων που έχουν επιφέρει καίρια πλήγματα στις επίλεκτες δυνάμεις του καθεστώτος, σημείωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Απευθυνόμενος εκ νέου προς τον λαό του Ιράν, ο Νετανιάχου είπε ότι θα δοθεί σύντομα η ευκαιρία στους Ιρανούς «να ανατρέψουν το βάναυσο τυραννικό καθεστώς που τους καταδυναστεύει εδώ και σχεδόν 50 χρόνια». «Στεκόμαστε στο πλευρό σας. Σας βοηθάμε. Αλλά, εν τέλει, εξαρτάται από εσάς. Είναι στα χέρια σας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι επικοινωνεί σχεδόν καθημερινά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τις εξελίξεις, ενώ υποστήριξε πως ήταν επιτακτική η ανάγκη ανάληψης στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν. «Εάν δεν είχαμε ενεργήσει άμεσα, εντός λίγων μηνών οι βιομηχανίες του θανάτου στο Ιράν θα είχαν καταστεί άτρωτες σε οποιαδήποτε επίθεση. Γι’ αυτό ξεκινήσαμε μαζί τη μάχη, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ (…) για να μην επιτρέψουμε στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Για να εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει βαλλιστικούς πυραύλους ικανούς να απειλήσουν το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και ολόκληρο τον κόσμο».

«Μέσω μιας άνευ προηγουμένου συνένωσης δυνάμεων μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, έχουμε καταφέρει τεράστια επιτεύγματα. Επιτεύγματα που αλλάζουν την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ακόμη και πέρα από αυτήν», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ