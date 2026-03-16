Χαμός με τη 17χρονη που σέρβιρε καφέ στον Νετανιάχου - «Είναι το νέο μου crush»

Χαμό έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η νεαρή κοπέλα που σέρβιρε το Ισραηλινό πρωθυπουργό καπουτσίνο σε καφετέρια στην Ιερουσαλήμ.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Κυριακή 16 Μαρτίου το πρωί μια καφετέρια και ανάρτησε βίντεο προκειμένου να διαψεύσει τις φήμες που τον ήθελα να έχει σκοτωθεί ύστερα από ιρανική επιδρομή.

44 מיליון צפיות.



הנושא הכי טרנדי בעולם ב-X.



ובריסטה אחת (מאוד נחמדה) שהפכה גם היא לוויראלית.



עם ישראל חי 🇮🇱 pic.twitter.com/qzBemdTj22 — Topaz Luk טופז לוק (@TopazLuk) March 15, 2026

Ενώ ο Νετανιάχου εξηγεί το σχέδιο του Ισραήλ για τις επόμενες ημέρες του πολέμου, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εστίασαν στο κορίτσι που τον σέρβιρε τον καφέ που δεν είναι άλλη από την υπάλληλο του καταστήματος.

Τα σχόλια στα social για το νεαρό κορίτσι δίνουν και παίρνουν με αρκετούς να σχολιάζουν τη φυσική ομορφιά της. Μεταξύ των σχολίων, όπως αναφέρεται, ξεχώρισαν τα εξής: «Τόσο όμορφη», «Είναι υπέροχη!», «Πρέπει να έρθω στο Τελ Αβίβ το συντομότερο δυνατό», «Είναι το νέο μου crush», «Οι Εβραίες είναι τα πιο όμορφα κορίτσια», «Εντάξει, αυτό ήταν: το Ισραήλ κέρδισε».

Ποια είναι η νεαρή μπαρίστα;

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα, πρόκειται για ένα 17χρονο κορίτσι το οποίο εκτελούσε μόλις τη δεύτερή της βάρδια στο εν λόγω καφέ της Ιερουσαλήμ.

Ο ενθουσιασμός από τη μεγάλη έκθεση την έκανε να ανοίξει κυριολεκτικά μέσα στη νύχτα λογαριασμό στο X και να γράψει: «Ναι, εγώ είμαι χαχαχαχαχαχαχαχα, απλώς δεν είμαι μπαρίστα — πήρα μόνο την παραγγελία».

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, κατανοώντας ότι αυτή η έκθεση είναι μεγαλύτερη απ’ όσο μπορεί να διαχειριστεί, οι γονείς της ζήτησαν συνεννόηση με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης να διατηρηθεί η ιδιωτικότητά της και να μη δημοσιοποιηθεί το πλήρες όνομά της. Μάλιστα, τόνισαν ότι οι εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο έχουν υποστεί επεξεργασία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς στο αρχικό βίντεο του Νετανιάχου η κοπέλα εμφανίζεται για περίπου δύο δευτερόλεπτα.

Όλα ξεκίνησαν όταν χρήστες του διαδικτύου επικεντρώθηκαν στη φωτογραφία της νεαρής μπαρίστα και το X γέμισε με αναρτήσεις και σχόλια: «Απλώς κοιτάξτε την», έγραψε κάποιος, ενώ άλλοι πρόσθεσαν: «Τόσο όμορφη»· «Είναι υπέροχη!»· «Πρέπει να έρθω στο Τελ Αβίβ το συντομότερο δυνατό»· «Είναι το νέο μου crush»· «Τα εβραϊκά κορίτσια είναι τα πιο όμορφα»· και η χρήστρια που κατέληξε: «Εντάξει, αυτό ήταν — το Ισραήλ κέρδισε».

