«Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις»: Τα τελευταία λόγια πιλότου πριν πηδήξει από αεροπλάνο στην Αργεντινή

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Αργεντινή, όταν εκπαιδευτής πιλότος άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης και πήδηξε στο κενό, αφήνοντας τη νεαρή μαθήτριά του να αναλάβει μόνη της την προσγείωση.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο στην περιοχή του Τολέδο, στην κεντρική Αργεντινή, ενώ η Εισαγγελία της χώρας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο 42χρονος εκπαιδευτής πιλότος, Λεάντρο Αντρές Μπερτάσο, εντοπίστηκε νεκρός.

Τα τελευταία λόγια πριν ανοίξει την πόρτα

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TN, ο Μπερτάσο πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση με ένα μονοκινητήριο αεροσκάφος Cessna 150, έχοντας μαζί του τη 22χρονη μαθήτρια Ροσάριο.

Η νεαρή ανέφερε ότι λίγο πριν από το τραγικό συμβάν ο εκπαιδευτής της είπε: «Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, συνέχισε».

Στη συνέχεια έβγαλε τα ακουστικά του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους και πήδηξε στο κενό.

Η 22χρονη προσγείωσε το αεροσκάφος

Παρά το σοκ που υπέστη, η Ροσάριο κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους και να το προσγειώσει με ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της σχολής πτήσεων Flying Parrot Córdoba, Εδουάρδο Άλβαρες, το αεροσκάφος δεν υπέστη καμία ζημιά.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η νεαρή βρισκόταν σε κατάσταση «πλήρους σοκ», ωστόσο κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία την προσγείωση.

Ο Εδουάρδο Άλβαρες δήλωσε ότι κανείς στη σχολή δεν είχε αντιληφθεί οποιοδήποτε σημάδι πως ο 42χρονος σχεδίαζε να βάλει τέλος στη ζωή του.

«Πήρε αυτή την τραγική απόφαση ενώ βρισκόταν μέσα σε αεροσκάφος με έναν ακόμη άνθρωπο δίπλα του. Είναι αδύνατο να το καταλάβει κανείς, αλλά το ανθρώπινο μυαλό είναι τόσο πολύπλοκο», ανέφερε.

Περιέγραψε επίσης τον Μπερτάσο ως «έναν υπέροχο άνθρωπο με ένα μεγάλο χαμόγελο», εκφράζοντας την έκπληξή του για την τραγική εξέλιξη.

🇦🇷 A pilot in Argentina jumped out of a plane mid-flight, taking his own life. The 22-year-old trainee pilot he was with was forced to land it on her own.



Leandro Bertazzo reportedly took off his headset, gathered his belongings, unfastened his seatbelt, and got out of the… pic.twitter.com/SX9CACqv43 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 8, 2026

Ο Άλβαρες εξήγησε ακόμη ότι το άνοιγμα της πόρτας ενός αεροσκάφους εν ώρα πτήσης είναι εξαιρετικά δύσκολο, παρομοιάζοντάς το με την προσπάθεια να ανοίξει κάποιος την πόρτα ενός αυτοκινήτου που κινείται με 200 χλμ./ώρα.

Σύμφωνα με το TN, ο Λεάντρο Αντρές Μπερτάσο ήταν ιδιαίτερα έμπειρος πιλότος και είχε εργαστεί στο παρελθόν ως εκπαιδευτής πτήσεων και στη γειτονική Χιλή.

Οι εισαγγελικές αρχές διεξάγουν έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό του.