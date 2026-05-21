Χαμός στις πτήσεις ΗΠΑ-Αθήνα: «Δώρο» 3.600 δολάρια σε επιβάτες για να πάρουν την επόμενη πτήση

Την τεράστια συμφόρηση που επικρατεί στις πτήσεις από τις ΗΠΑ προς Αθήνα, αποκαλύπτει ένα απίστευτο βίντεο που κάνει το γύρο των social media.

Σε αυτό φαίνονται οι ουρές που έχουν σχηματιστεί από επιβάτες που περιμένουν να επιβιβαστούν σε αεροπλάνο της American Airlines από το αεροδρόμιο της Φιλαδέλφειας για την Αθήνα, ενώ ένας υπάλληλος της αεροπορικής εταιρείας απεγνωσμένα προσπαθεί να πείσει κάποιους επιβάτες να πάρουν το επόμενο αεροπλάνο.

Μάλιστα, ο υπάλληλος προσφέρει ποσό 3.600 δολαρίων (περίπου 3.096 ευρώ) και θέση στη business class για να βρει τρεις «εθελοντές», όπως λέει, για την επόμενη πτήση, καθώς το αεροπλάνο φαίνεται να έχει γεμίσει.

Το ύφος του υπαλλήλου παραπέμπει περισσότερο σε παρουσιαστή... δημοπρασίας.

«Θέλω τρεις ανθρώπους. 3.600 δολάρια παιδιά, είναι business class. Κοιτάζω εσάς τους δύο εκεί. Είναι business class. Αν θέλετε να πάτε Αθήνα αύριο, θα σας φροντίσουμε. Θα σας δώσουμε καλές θέσεις στην επόμενη πτήση. Απλώς θέλουμε ακόμα τρεις ανθρώπους, τρεις εθελοντές», ακούγεται να λέει ο υπάλληλος της American Airlines στο βίντεο.