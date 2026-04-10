Με τη δύναμη του μυαλού: Μπαλαρίνα με νόσο του κινητικού νευρώνα «κατακτά» τη σκηνή μέσω... avatar

Μια μπαλαρίνα που πάσχει από αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS) κατάφερε να χορέψει ξανά, αφού τα εγκεφαλικά της κύματα χρησιμοποιήθηκαν για να ελέγξουν ένα άβαταρ ζωντανά επί σκηνής στο Άμστερνταμ.

Η Μπριάνα Όλσον, μητέρα τριών παιδιών, ανακάλυψε πριν από δυόμισι χρόνια ότι πάσχει από ALS, την πιο κοινή μορφή νόσου του κινητικού νευρώνα (Motor Neurone Disease, MND), η οποία, χωρίς γνωστή θεραπεία, αποδυναμώνει τους μύες και με την πάροδο του χρόνου επηρεάζει την ομιλία, την κατάποση και την αναπνοή.

Ωστόσο, χρησιμοποιώντας αισθητήρες για τη μέτρηση της ηλεκτρικής δραστηριότητας που μεταδίδεται από τον εγκέφαλό της, τα κινητικά της σήματα μπόρεσαν να μετατραπούν σε ένα ψηφιακό άβαταρ.

Σε συνέντευξή της στο BBC News, η Μπριάνα είπε ότι ήταν «συγκλονιστικό» και «μαγικό» να βλέπει τον εαυτό της, σε εικονική μορφή, να ανεβαίνει ξανά στη σκηνή.

Η Μπριάνα ζει στην Τακόμα, στην πολιτεία της Ουάσιγκτον και από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με το μπαλέτο, τον σύγχρονο χορό και τον τζαζ χορό.

Η MND επηρεάζει τα νεύρα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, τα οποία ελέγχουν την κίνηση των μυών. Καθώς αυτά εξασθενούν και σκληραίνουν με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να επηρεαστεί το περπάτημα, η ομιλία, η διατροφή και η αναπνοή.

«Ποτέ δεν ονειρεύτηκα ότι θα μπορούσα να χορέψω ξανά στη σκηνή», είπε. «Ήταν απλά μια όμορφη και αξέχαστη στιγμή που θα θυμάμαι για το υπόλοιπο της ζωής μου».

Η παράσταση, που πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο OBA στο Άμστερνταμ τον Δεκέμβριο, περιγράφηκε τότε ως η «πρώτη του είδους της».

Στην παράσταση, η Μπριάνα χρησιμοποίησε μια κάσκα ηλεκτροδίων (ή EEG), που αναπτύχθηκε από την ιαπωνική εταιρεία τεχνολογίας Dentsu Lab σε συνεργασία με την εταιρεία δεδομένων NTT, για να καταγράψει την εγκεφαλική της δραστηριότητα και συγκεκριμένα κινητικά σήματα που σχετίζονται με την φαντασία της.

Μια διεπαφή εγκεφαλικών κυμάτων που μετέτρεπε αυτά τα σήματα σε εντολές υπολογιστή, της επέτρεψε στη συνέχεια να υποδείξει ποια από αυτές τις κινήσεις ήθελε να εκτελέσει το άβατάρ της σε περιβάλλον μικτής πραγματικότητας, σε πραγματικό χρόνο.

Αυτό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου στο οποίο οι επιστήμονες διερευνούν τεχνολογικές λύσεις για να βοηθήσουν άτομα με μειωμένες σωματικές ή νοητικές ικανότητες να απολαμβάνουν τα χόμπι τους και να συμμετέχουν σε φυσικά περιβάλλοντα.

Ο Νόλαντ Άρμποου, ο πρώτος άνθρωπος που έλαβε εμφύτευμα εγκεφαλικού τσιπ από την Neuralink του Ίλον Μασκ, είχε δηλώσει προηγουμένως στο BBC ότι η συσκευή τού επέτρεψε να παίξει ξανά παιχνίδια.

Η Μπριάνα είπε ότι, αφού εξερεύνησε λύσεις που της επέτρεπαν να καθορίζει τις κινήσεις ενός χορευτικού άβαταρ, πιστεύει ότι μια τέτοια τεχνολογία «έχει σίγουρα θέση για τα άτομα με αναπηρίες».

«Ένας νέος τρόπος έκφρασης»

Η Μπριάνα δήλωσε στο BBC ότι γνώρισε την «μοναδική» αλλά «αρκετά απαιτητική» τεχνολογία κατά τη διάρκεια του έργου.

«Πρέπει να απομονώσεις τους μύες σου και τον θόρυβο γύρω σου… και να επικεντρωθείς πραγματικά προς τα μέσα», είπε.

Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες, η Μπριάνα τόνισε ότι η εμπειρία την βοήθησε να ανακτήσει την αίσθηση της έκφρασης και της σύνδεσης που είχε υπονομευθεί από την κατάστασή της.

«Αυτός είναι ένας νέος τρόπος έκφρασης», είπε. «Το να μπορείς να κινείσαι με έναν νέο και διαφορετικό τρόπο είναι απλά απελευθερωτικό».

Το έργο, με την ονομασία «Waves of Will» (Κύματα Θέλησης), αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας που στοχεύει να διερευνήσει πώς η καινοτομία και η τεχνολογία μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της προσωπικής έκφρασης, της ταυτότητας και της συμμετοχής των ατόμων που πάσχουν από εκφυλιστικές κινητικές νόσους, όπως η ALS.

«Υπάρχουν πολλές τεχνολογίες και έρευνες σχετικά με τα εγκεφαλικά κύματα σε όλο τον κόσμο, αλλά οι περισσότερες από αυτές είναι πολύ δαπανηρές και δεν είναι προσβάσιμες σε όλους», δήλωσε ο Ναόκι Τανάκα, διευθυντής δημιουργικού τμήματος του Dentsu Lab, στο BBC.

«Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ξεκινήσαμε το Waves of Will – για να δημιουργήσουμε μια νέα διεπαφή εγκεφαλικών κυμάτων».

Ένα μήνυμα ελπίδας

Η Μαρίκο Νακαμούρα της NTT δήλωσε ότι πιστεύει πως η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να αναπτυχθεί για άλλες συσκευές, όπως αναπηρικά αμαξίδια ή τηλεχειριστήρια.

Η Μπριάνα θέλει επίσης να αφήσει το στίγμα της στον κόσμο, δηλώνοντας στο BBC ότι θέλει να μπορεί να βοηθά άλλους πάσχοντες από ALS και να τους δίνει «ελπίδα».

Η εμπειρία της, της έδειξε πόσο ισχυρό μπορεί να είναι το μυαλό.

«Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα από όσα πιστεύουμε ότι μπορούμε», είπε.